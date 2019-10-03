Магазин без дверей: Бэнкси открыл собственный шоурум в Лондоне (Фото, Видео)

Новости культуры:Британский художник открыл магазин, который планирует закрыть через несколько недель.

Знаменитый андеграундный художник под псевдонимом Бэнкси, который на протяжении многих лет не раскрывает своей личности, удивил публику открытием уникального магазина, в который нельзя попасть.

Открытие шоурума анонсировал сам художник у себя на официальной странице в Instagram: "Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются). Это в Кройдоне".

Сам магазин носит название "Gross Domestic Product" ("Валовый внутренний продукт").

Что интересно, вход в шоурум Бэнкси не предусмотрел. Сами произведения искусства можно купить только через интернет на сайте grossdomesticproduct.com, а обзор "выставочной площадки" продлится только до двух недель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Banksy #crossdomesticproduct#artinstalation#artshop#streetart#cronx#crisis Публикация от Nataly Bumford (@nata.boo.hair) 3 Окт 2019 в 1:25 PDT

Уточним, что популярный художник стрит-арта продает свои рисунки за невероятно баснословные деньги, которые потом идут в благотворительные фонды.