Магазин без дверей: Бэнкси открыл собственный шоурум в Лондоне (Фото, Видео)

Знаменитый андеграундный художник под псевдонимом Бэнкси, который на протяжении многих лет не раскрывает своей личности, удивил публику открытием уникального магазина, в который нельзя попасть.
Открытие шоурума анонсировал сам художник у себя на официальной странице в Instagram: "Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются). Это в Кройдоне".
Сам магазин носит название "Gross Domestic Product" ("Валовый внутренний продукт").
Что интересно, вход в шоурум Бэнкси не предусмотрел. Сами произведения искусства можно купить только через интернет на сайте grossdomesticproduct.com, а обзор "выставочной площадки" продлится только до двух недель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Banksy #crossdomesticproduct#artinstalation#artshop#streetart#cronx#crisis
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Interior design Banksy style #banksy #london #croydon #popup #tonythetiger #itsgrrrrreat #design #art #streetart #statement #cartoon #timeoutlondon
Уточним, что популярный художник стрит-арта продает свои рисунки за невероятно баснословные деньги, которые потом идут в благотворительные фонды.