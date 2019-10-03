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Магазин без дверей: Бэнкси открыл собственный шоурум в Лондоне (Фото, Видео)

Магазин без дверей: Бэнкси открыл собственный шоурум в Лондоне (Фото, Видео)
13:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Британский художник открыл магазин, который планирует закрыть через несколько недель.

Знаменитый андеграундный художник под псевдонимом Бэнкси, который на протяжении многих лет не раскрывает своей личности, удивил публику открытием уникального магазина, в который нельзя попасть.

Открытие шоурума анонсировал сам художник у себя на официальной странице в Instagram: "Открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются). Это в Кройдоне".

Сам магазин носит название "Gross Domestic Product" ("Валовый внутренний продукт").

Что интересно, вход в шоурум Бэнкси не предусмотрел. Сами произведения искусства можно купить только через интернет на сайте grossdomesticproduct.com, а обзор "выставочной площадки" продлится только до двух недель.

 
 
 
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. This showroom is for display purposes only. I’m opening a shop today (although the doors don't actually open). It’s in Croydon. Probably best viewed at night.

Публикация от Banksy (@banksy)

 
 
 
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#Banksy #crossdomesticproduct#artinstalation#artshop#streetart#cronx#crisis

Публикация от Nataly Bumford (@nata.boo.hair)

 
 
 
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Interior design Banksy style #banksy #london #croydon #popup #tonythetiger #itsgrrrrreat #design #art #streetart #statement #cartoon #timeoutlondon

Публикация от Charli Andrews (@charliandrews)

В Британии уничтожили граффити уличного художника Бэнкси (Фото)

Уточним, что популярный художник стрит-арта продает свои рисунки за невероятно баснословные деньги, которые потом идут в благотворительные фонды.

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Все по теме:

Лондон, Видео, Магазин, Фото, Бэнкси, Британский художник, Валовый внутренний продукт (, Шоурум, Открытие магазина, Gross Domestic Product.
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