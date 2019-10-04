В столице стартовал Международный фестиваль "Мария"

Новости культуры:В этом году фестиваль будет лучше, чем прошлый, потому что он постоянно демонстрирует движение вперед.

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, на Камерной сцене им. Сергея Данченко, 4 октября начался ХVІ Международный театральный фестиваль "Мария".

"Фестиваль "Мария" уже имеет свою, очень хорошую историю. Он очень интересный и представляет нам достижения мировые. И он чрезвычайно полезен для профессионального роста наших актеров. Таких фестивалей действительно нет в мире. Он малобюджетный и бесплатный", - сказал на пресс-конференции, которая предшествовала открытию фестиваля, генеральный директор - художественный руководитель театра Михаил Захаревич.

"Думаю, что мы увидим достижения не только нашего коллектива, но и многих коллективов, которые здесь представят их знаменитые актеры, приехавшие к нам. Но поскольку в этом году 100-летие театра Франко, мы представляем тем, кто приезжает, прежде свои работы. У нас не моноспектакли, а полноценные спектакли на Камерной сцене, и гости имеют возможность ознакомиться с очень оригинальными работами. Им это, надеюсь, должно быть интересно", - отметил Захаревич.

Инициатор и художественный руководитель фестиваля "Мария", народная артистка Украины Лариса Кадырова добавила, что фестиваль - благотворительный и на все спектакли для зрителей вход свободный.

"У нас представлено не только театральное искусство, не только искусство слова - у нас искусство пластики, искусство эмоций, интеллектуальных эмоций! У нас обязательно есть презентации книг - самых-самых! И обязательно ежегодно выставка "Мария Заньковецкая", а ныне - 165 лет со дня рождения Заньковецкой. Также еще несколько потрясающих выставок, в том числе посвященных 100-летию нашего театра", - рассказала Кадырова.

Главный художник театра Андрей Александрович-Дочевский отметил, что идея одной из выставок - это портрет эстетики театра Франко, посвященный известным художникам-сценографам. Условно она разбита на три части: 1920-30-е годы, 1960-80-е, а также нынешние молодые художники, которые работают с современными технологиями.

"Мы пытались создать выставку так, чтобы ощущение от нее было и европейское", - подчеркнул он.

Зрителей пригласили на спектакли, которые будут проходить ежедневно до 9 октября на Камерной сцене театра. Там в течение фестиваля будут выступать не только франковцы, но и другие актеры из разных городов Украины, в частности из Киева, Львова, Коломыи, Херсона, Чернигова, Днипра, Кривого Рога, а также из Польши, Беларуси, Германии.

Также пригласили посетить научно-художественную конференцию (7 октября, в 10:00) и круглый стол (9 октября, в 14.00), посвященные 100-летию театра Франко и 165-й годовщине со дня рождения М. Заньковецкой.