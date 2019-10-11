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Художник шимпанзе: в Лондоне пройдет выставка картин Конго

Художник шимпанзе: в Лондоне пройдет выставка картин Конго
17:01 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости культуры:Стоимость картин шимпанзе варьируется от 1800 до 7400 долларов.

Художник, живший и творивший в 50−60 годах прошлого века, вошел в историю изобразительного искусства как первопроходец. Ведь это был первый живописец среди шимпанзе.

Карандаш, а затем и кисть дал Конго художник и биолог Десмонд Моррис, изучавший в те годы творческие способности обезьян. Оказалось, что шимпанзе может рисовать, более того - очень любит это занятие.

В последующие годы Конго написал более 400 картин. Некоторые из них покупали для своих коллекций Пабло Пикассо, Хуан Миро и Сальвадор Дали. Шимпанзе умер от туберкулеза в 1964 году.

Картина кисти Конго. Название неизвестно

"Уменя есть мои научные исследования, которые я вел в течение тех лет, когда работал с Конго и двумя другими обезьянами, но сейчас мне уже 91 год, и мне бы хотелось, чтобы эти картины и рисунки смогли приобрести другие коллекционеры. Надеюсь, им они доставят столько же удовольствия, сколько и мне", - отметил Моррис.

В 2005 году три работы шимпанзе были проданы за 25 тысяч долларов на аукционе Bonham’s - дороже, чем картины Уорхола и Ренуара на тех же торгах.

Самые яркие и впечатляющие примеры реалистических тату (Фото)

Выставка-продажа пройдет в The Mayor Gallery с третьего по девятнадцатое декабря, сообщает Artnet. Посетителям покажут 55 картин, стоимость которых составляет от 1800 до 7400 долларов.

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Аукцион, Конго, Картины, Шимпанзе, Художник, Творчество, Искусво, Выставка-продажа, Творческие способнисти.
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