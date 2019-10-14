Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)

1 Женщина вяжет удивительные наряды крючком. Каждый комплект украшен подробными деталями и даже спецэффектами в виде светящихся лампочек. В таком виде сыновья мастерицы собирают больше всех конфет на их улице.

2 Стефани Покорни, известная также под ником Crochetverse, научилась вязать еще в 16 лет, но серьезно взялась за крючок после рождения первого сына. Женщина начала создавать замечательные костюмы из вязальных ниток на Хэллоуин для своих детей.

3 Со временем это стало доброй традицией. Ребята говорят матери, кем они хотят быть, а она воплощает их фантазии с помощью крючка.

4 На создание одного наряда уходит от 40 до 50 часов кропотливой работы. С каждым годом Стефани совершенствует технику вязания, чтобы достичь желаемых результатов. Благодаря этому ей удается в точности воссоздать образы популярных персонажей.

5 А еще костюмы из шерстяных нитей получаются теплыми, что немаловажно для прохладного климата в штате Огайо, где живет семья.

6 В этом году рукодельница связала Скелетора из «Властелинов Вселенной» и Ксеноморфа из «Чужого».

7 Кроме таких характерных деталей, как устрашающие зубы и бронь, она вставила Скелетору глаза, которые светятся красным, а костюм Ксеноморфа мерцает в темноте.