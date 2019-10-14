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Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)

Смотрите фото (10)
Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)
02:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Рукодельница Стефани Покорни (Stephanie Pokorny) из Огайо создает для своих четверых сыновей лучшие костюмы на Хэллоуин.

  • 1

    Женщина вяжет удивительные наряды крючком. Каждый комплект украшен подробными деталями и даже спецэффектами в виде светящихся лампочек. В таком виде сыновья мастерицы собирают больше всех конфет на их улице.

  • 2

    Стефани Покорни, известная также под ником Crochetverse, научилась вязать еще в 16 лет, но серьезно взялась за крючок после рождения первого сына. Женщина начала создавать замечательные костюмы из вязальных ниток на Хэллоуин для своих детей.

  • 3

    Со временем это стало доброй традицией. Ребята говорят матери, кем они хотят быть, а она воплощает их фантазии с помощью крючка.

  • 4

    На создание одного наряда уходит от 40 до 50 часов кропотливой работы. С каждым годом Стефани совершенствует технику вязания, чтобы достичь желаемых результатов. Благодаря этому ей удается в точности воссоздать образы популярных персонажей.

  • 5

    А еще костюмы из шерстяных нитей получаются теплыми, что немаловажно для прохладного климата в штате Огайо, где живет семья.

  • 6

    В этом году рукодельница связала Скелетора из «Властелинов Вселенной» и Ксеноморфа из «Чужого».

  • 7

    Кроме таких характерных деталей, как устрашающие зубы и бронь, она вставила Скелетору глаза, которые светятся красным, а костюм Ксеноморфа мерцает в темноте.

  • 8

    Материнская любовь и творческая фантазия Стефани дают потрясающий результат.

    Удивительные вязаные костюмы впечатляют детальностью и схожестью с популярными героями. Недели труда щедро вознаграждаются восторгом в детских глазах, а это для мамы — лучшая похвала.

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Все по теме:

Искусство, Костюм, Рукоделие, Вязание, Стефани Покорни, Stephanie Pokorny.
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