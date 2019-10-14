Это невероятно: потрясающие вязанные костюмы (Фото)

Женщина вяжет удивительные наряды крючком. Каждый комплект украшен подробными деталями и даже спецэффектами в виде светящихся лампочек. В таком виде сыновья мастерицы собирают больше всех конфет на их улице.
Стефани Покорни, известная также под ником Crochetverse, научилась вязать еще в 16 лет, но серьезно взялась за крючок после рождения первого сына. Женщина начала создавать замечательные костюмы из вязальных ниток на Хэллоуин для своих детей.
Со временем это стало доброй традицией. Ребята говорят матери, кем они хотят быть, а она воплощает их фантазии с помощью крючка.
На создание одного наряда уходит от 40 до 50 часов кропотливой работы. С каждым годом Стефани совершенствует технику вязания, чтобы достичь желаемых результатов. Благодаря этому ей удается в точности воссоздать образы популярных персонажей.
А еще костюмы из шерстяных нитей получаются теплыми, что немаловажно для прохладного климата в штате Огайо, где живет семья.
В этом году рукодельница связала Скелетора из «Властелинов Вселенной» и Ксеноморфа из «Чужого».
Кроме таких характерных деталей, как устрашающие зубы и бронь, она вставила Скелетору глаза, которые светятся красным, а костюм Ксеноморфа мерцает в темноте.
Материнская любовь и творческая фантазия Стефани дают потрясающий результат.
Удивительные вязаные костюмы впечатляют детальностью и схожестью с популярными героями. Недели труда щедро вознаграждаются восторгом в детских глазах, а это для мамы — лучшая похвала.