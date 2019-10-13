Необычайно прекрасная природа в объективе Кристофера Беркетта (Фото)

1 В 1975 году, будучи братом в христианском ордене, Беркетт заинтересовался фотографией как средством выражения благодати, света и красоты, которые он видел в мире природы. И вот уже более четырех десятилетий он создает то, что многие считают самыми безупречными и яркими цветными отпечатками в истории фотографии.

2 Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям.

3 Кристофер Беркетт (Christopher Burkett) родился в 1951 году в глубоко религиозной семье. С раннего детства страдал плохим зрением, а в первом классе у него появились очки и в тот момент мир показался необычайно прекрасным.

4 А фотография превратилась в способ показать эту красоту и другим людям, которые просто не замечают. В 19 лет Беркетт присоединился к христианскому ордену и провел в нем девять лет, после чего ушел, осознав свое призвание. С тех пор Бога он находит в природе и фотографии.

5 Фотограф видит проблеск утраченного рая в мире природы и посвятил свою жизнь воссозданию этого видения в своем творчестве. Он улавливает многомерность в природе, ощущение простора, безмятежности и улыбающейся вечности.

6 Беркетт снимает по всем Штатам, часто работает по восемьдесят часов в неделю, много времени проводит в своей фотолаборатории, кропотливо создавая самые прекрасные цветные гравюры, которые когда-либо видел мир. его натура – нетронутый пейзаж американской глуши, который он стремится перенести на фотобумагу, сохранив правдивость образа.