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Необычайно прекрасная природа в объективе Кристофера Беркетта (Фото)

Смотрите фото (8)
Необычайно прекрасная природа в объективе Кристофера Беркетта (Фото)
21:23 Сегодня Телеграф cameralabs.org Фото: cameralabs.org

Новости культуры:Предлагаем Вашему вниманию прекрасную подборку ярких работ талантливого фотографа Кристофера Беркетта.

  • 1

    В 1975 году, будучи братом в христианском ордене, Беркетт заинтересовался фотографией как средством выражения благодати, света и красоты, которые он видел в мире природы. И вот уже более четырех десятилетий он создает то, что многие считают самыми безупречными и яркими цветными отпечатками в истории фотографии.

  • 2

    Снимает исключительно на пленку, сам проявляет и печатает, не прибегая к компьютерным технологиям.

  • 3

    Кристофер Беркетт (Christopher Burkett) родился в 1951 году в глубоко религиозной семье. С раннего детства страдал плохим зрением, а в первом классе у него появились очки и в тот момент мир показался необычайно прекрасным.

  • 4

    А фотография превратилась в способ показать эту красоту и другим людям, которые просто не замечают. В 19 лет Беркетт присоединился к христианскому ордену и провел в нем девять лет, после чего ушел, осознав свое призвание. С тех пор Бога он находит в природе и фотографии. 

  • 5

    Фотограф видит проблеск утраченного рая в мире природы и посвятил свою жизнь воссозданию этого видения в своем творчестве. Он улавливает многомерность в природе, ощущение простора, безмятежности и улыбающейся вечности.

  • 6

    Беркетт снимает по всем Штатам, часто работает по восемьдесят часов в неделю, много времени проводит в своей фотолаборатории, кропотливо создавая самые прекрасные цветные гравюры, которые когда-либо видел мир. его натура – нетронутый пейзаж американской глуши, который он стремится перенести на фотобумагу, сохранив правдивость образа.

  • 7

    Что объединяет все его работы, так это эффект внутреннего свечения, радужная палитра, свежесть, живость и неисчерпаемое разнообразие природы. Работы Кристофера Беркетта можно найти в музейных коллекциях, галереях и на авторском сайте.

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Искусство, Фото, Природа, Фотограф, Кристофер Беркетт.
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