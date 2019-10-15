Отвлечься от суеты: голландский художник создает завораживающие 3D шедевры

1 Художник из Голландии Леон Кир создает на асфальте пространственные композиции, которые приведут в замешательство даже отъявленных скептиков.

2 Трехмерные иллюзии его авторства служат креативным украшением городских мостовых, напольных покрытий выставочных залов, стен высоток.

3 Реалистичные 3D композиции завораживают и заставляют зрителей остановиться, отвлечься от суеты.

4 Леон Кир – настоящий волшебник уличной живописи.

5 Он создает на асфальте объемные рисунки, которые нужно потрогать рукой, чтобы убедиться в обмане зрения.

6 Пешеходы останавливаются в недоумении, стараясь обойти иллюзорные препятствия.

7 Художнику удается сохранить непредвзятое восприятие и свежий взгляд на окружающий мир.

8 Его картины не только невероятно красивы, они наполнены смыслом.

9 Он начинал карьеру в качестве разработчика логотипов для крупных компаний, вроде Coca-Cola, Heineken, Red Bull.

10 Сейчас корпорации с мировым именем часто приглашают художника для работы в рекламных акциях.

11 На разных континентах планеты можно увидеть объемные логотипы кисти талантливого уличного художника.

12 Леон Кир обладает обширным опытом и глубокими знаниями в области объемных пространственных росписей.

13 Работая на высоком уровне, он избегает шаблонов, дает волю вдохновению и фантазии.

14 Художник использует смешанные техники, использует грунт, смолу и пастель, акриловые краски, клей и растворитель.

15 Его не смущает, что со временем масштабные 3D картины исчезнут под влиянием внешних факторов.

16 Наоборот, Леон Кир видит в этом главную ценность своих работ.

17 По его словам, "временность" картин повышает их ценность для окружающих.