Отвлечься от суеты: голландский художник создает завораживающие 3D шедевры

Художник из Голландии Леон Кир создает на асфальте пространственные композиции, которые приведут в замешательство даже отъявленных скептиков.
Трехмерные иллюзии его авторства служат креативным украшением городских мостовых, напольных покрытий выставочных залов, стен высоток.
Реалистичные 3D композиции завораживают и заставляют зрителей остановиться, отвлечься от суеты.
Леон Кир – настоящий волшебник уличной живописи.
Он создает на асфальте объемные рисунки, которые нужно потрогать рукой, чтобы убедиться в обмане зрения.
Пешеходы останавливаются в недоумении, стараясь обойти иллюзорные препятствия.
Художнику удается сохранить непредвзятое восприятие и свежий взгляд на окружающий мир.
Его картины не только невероятно красивы, они наполнены смыслом.
Он начинал карьеру в качестве разработчика логотипов для крупных компаний, вроде Coca-Cola, Heineken, Red Bull.
Сейчас корпорации с мировым именем часто приглашают художника для работы в рекламных акциях.
На разных континентах планеты можно увидеть объемные логотипы кисти талантливого уличного художника.
Леон Кир обладает обширным опытом и глубокими знаниями в области объемных пространственных росписей.
Работая на высоком уровне, он избегает шаблонов, дает волю вдохновению и фантазии.
Художник использует смешанные техники, использует грунт, смолу и пастель, акриловые краски, клей и растворитель.
Его не смущает, что со временем масштабные 3D картины исчезнут под влиянием внешних факторов.
Наоборот, Леон Кир видит в этом главную ценность своих работ.
По его словам, "временность" картин повышает их ценность для окружающих.
Критики дают высокую оценку таланту художника.
Его часто приглашают на выставки авангардного искусства, фестивали и другие мероприятия. Кроме того, Леон Кир тесно сотрудничает с уличными художниками из многих стран.