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Отвлечься от суеты: голландский художник создает завораживающие 3D шедевры

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Отвлечься от суеты: голландский художник создает завораживающие 3D шедевры
11:14 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Новости культуры:3D рисунки голландского художника заставляют прохожих остановиться.

  • 1

    Художник из Голландии Леон Кир создает на асфальте пространственные композиции, которые приведут в замешательство даже отъявленных скептиков.

  • 2

    Трехмерные иллюзии его авторства служат креативным украшением городских мостовых, напольных покрытий выставочных залов, стен высоток.

  • 3

    Реалистичные 3D композиции завораживают и заставляют зрителей остановиться, отвлечься от суеты.

  • 4

    Леон Кир – настоящий волшебник уличной живописи.

  • 5

    Он создает на асфальте объемные рисунки, которые нужно потрогать рукой, чтобы убедиться в обмане зрения.

  • 6

    Пешеходы останавливаются в недоумении, стараясь обойти иллюзорные препятствия.

  • 7

    Художнику удается сохранить непредвзятое восприятие и свежий взгляд на окружающий мир.

  • 8

    Его картины не только невероятно красивы, они наполнены смыслом.

  • 9

    Он начинал карьеру в качестве разработчика логотипов для крупных компаний, вроде Coca-Cola, Heineken, Red Bull.

  • 10

    Сейчас корпорации с мировым именем часто приглашают художника для работы в рекламных акциях.

  • 11

    На разных континентах планеты можно увидеть объемные логотипы кисти талантливого уличного художника.

  • 12

    Леон Кир обладает обширным опытом и глубокими знаниями в области объемных пространственных росписей.

  • 13

    Работая на высоком уровне, он избегает шаблонов, дает волю вдохновению и фантазии.

  • 14

    Художник использует смешанные техники, использует грунт, смолу и пастель, акриловые краски, клей и растворитель.

  • 15

    Его не смущает, что со временем масштабные 3D картины исчезнут под влиянием внешних факторов.

  • 16

    Наоборот, Леон Кир видит в этом главную ценность своих работ.

  • 17

    По его словам, "временность" картин повышает их ценность для окружающих.

  • 18

    Критики дают высокую оценку таланту художника.

    Его часто приглашают на выставки авангардного искусства, фестивали и другие мероприятия. Кроме того, Леон Кир тесно сотрудничает с уличными художниками из многих стран.

Путешествие художника: перевоплощение скучных зданий в интересные

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Все по теме:

Реалистичные рисунки, Трехмерные иллюзии, Голландский художник, 3D-композиции, Завораживающие картины.
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