Вот так выглядят лесные феи: невероятные скульптуры из старых коряг (Фото)

1 Канадская художница Дебра Бернье создает причудливые скульптуры из материалов, которые она находит в лесу, на берегу моря и даже в своем дворе.

2 Талантливый мастер работает с деревьями, корягами, ракушками, камнями и глиной, превращая их в прекрасных женщин, детей и животных. Дебра вкладывают в каждую работу не только свой талант, но и свою душу.

3 Работая с природными материалами, она тщательно изучает формы, вырезает детали, доводит до совершенства самые мелкие элементы, что позволяет ей сформировать нежные, женственные фигуры.

4 По словам скульптора, ее работа никогда не начинается с нуля, как, например, при написании картины, когда перед художником находится чистый холст.

5 Каждый кусочек дерева уже является сформированной основной для создания скульптуры. Эту основу создали порывы ветра, потоки воды, когти животных…Дебре же остается лишь придать основе привычные формы людей и животных.

6 Скульптуры художницы – это слияние человека и природы. Часто в работах Дебры прослеживается тема плодородия и материнства.