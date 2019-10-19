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Суббота, 19.10.2019
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Вот так выглядят лесные феи: невероятные скульптуры из старых коряг (Фото)

Смотрите фото (9)
Вот так выглядят лесные феи: невероятные скульптуры из старых коряг (Фото)
09:34 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Красота, созданная нашей планетой, восхищает и удивляет, поэтому для многих талантливых людей именно природа является источником вдохновения.

  • 1

    Канадская художница Дебра Бернье создает причудливые скульптуры из материалов, которые она находит в лесу, на берегу моря и даже в своем дворе.

  • 2

    Талантливый мастер работает с деревьями, корягами, ракушками, камнями и глиной, превращая их в прекрасных женщин, детей и животных. Дебра вкладывают в каждую работу не только свой талант, но и свою душу.

  • 3

    Работая с природными материалами, она тщательно изучает формы, вырезает детали, доводит до совершенства самые мелкие элементы, что позволяет ей сформировать нежные, женственные фигуры.

  • 4

    По словам скульптора, ее работа никогда не начинается с нуля, как, например, при написании картины, когда перед художником находится чистый холст.

  • 5

    Каждый кусочек дерева уже является сформированной основной для создания скульптуры. Эту основу создали порывы ветра, потоки воды, когти животных…Дебре же остается лишь придать основе привычные формы людей и животных.

  • 6

    Скульптуры художницы – это слияние человека и природы. Часто в работах Дебры прослеживается тема плодородия и материнства.

  • 7

    "Готовые работы являются отражением не только моей жизни, моей семьи и детей, но и вечной, священной связи, которую мы все разделяем с природой", - делится Дебра Бернье.  После просмотра работ талантливого мастера, Вы, наверняка, больше не будете смотреть на коряги так же, как и раньше.

Необычайно прекрасная природа в объективе Кристофера Беркетта (Фото)

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Все по теме:

Скульптура, Искусство, Дерево, Старое дерево, Коряги, Старые коряги.
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