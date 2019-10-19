Вот так выглядят лесные феи: невероятные скульптуры из старых коряг (Фото)

Канадская художница Дебра Бернье создает причудливые скульптуры из материалов, которые она находит в лесу, на берегу моря и даже в своем дворе.
Талантливый мастер работает с деревьями, корягами, ракушками, камнями и глиной, превращая их в прекрасных женщин, детей и животных. Дебра вкладывают в каждую работу не только свой талант, но и свою душу.
Работая с природными материалами, она тщательно изучает формы, вырезает детали, доводит до совершенства самые мелкие элементы, что позволяет ей сформировать нежные, женственные фигуры.
По словам скульптора, ее работа никогда не начинается с нуля, как, например, при написании картины, когда перед художником находится чистый холст.
Каждый кусочек дерева уже является сформированной основной для создания скульптуры. Эту основу создали порывы ветра, потоки воды, когти животных…Дебре же остается лишь придать основе привычные формы людей и животных.
Скульптуры художницы – это слияние человека и природы. Часто в работах Дебры прослеживается тема плодородия и материнства.
"Готовые работы являются отражением не только моей жизни, моей семьи и детей, но и вечной, священной связи, которую мы все разделяем с природой", - делится Дебра Бернье. После просмотра работ талантливого мастера, Вы, наверняка, больше не будете смотреть на коряги так же, как и раньше.