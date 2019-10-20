Конкурс фотографии "Лучший фотограф дикой природы": нереальные снимки (Фото)

1 Главный победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019 "Момент": Бао Юнцин, Китай. Фотография была сделана в горах Циляньшань в мгновение, когда сурок, очнувшись от зимней спячки, предупреждает об опасности в виде голодной лисы остальных сородичей. Спустя несколько мгновений он умрет. Этот кадр поразил сетян и стал исходником для битвы фотошоперов.

2 Номинация "Анималистический портрет" "Лицо обмана":Рипан Бисвас, Индия. На первый взгляд, необычное существо может показаться насекомым, но на самом деле - это паук-краб, который притворяется красным муравьем, охотясь на него.

3 Номинация "Поведение млекопитающих" "Ровня": Инго Арндт, Германия. Фотограф провел в экстремальных условиях Патагонии в Чили семь месяцев и этот кадр стал кульминацией его труда.

4 Номинация "Поведение беспозвоночных" "Архитектурная армия": Дэниел Кронер, США. Муравьиная колония пробирается сквозь тропический лес в Коста-Рике. Насекомые строят из своих тел живой дом, чтобы укрыть муравьиную матку и личинок.

5 Номинация "Поведение амфибий и рептилий" "Мир пруда": Мануэль Плайкнер, Италия. Вот уже 10 лет фотограф каждую весну ездит на юг Тироля, чтобы наблюдать за массовой миграцией обычных лягушек, которые в это время просыпаются от зимней спячки.

6 Номинация "Поведение птиц" "Земля орлов": Оден Рикардсен, Норвегия. Автор снимка так хотел запечатлеть золотистого орла вблизи, что установил камеру и датчик движения вблизи ветки дерева. В течение трех лет птица привыкала к аппаратуре и в итоге начала садиться возле нее, наблюдая за побережьем.

7 Номинация "Животные в своей среде обитания" "Кочевники на снежном плато": Шанчжень Фан, Китай. Антилопы чиру прокладывают тропинки сквозь сугробы в китайском Национальном парке Алтынтаг. Парнокопытные обладают уникальным подшерстком - шахтушем - за которым охотятся люди. Из-за промысла популяция оленей сократилась с 1 миллиона до 70 тысяч.

8 Номинация "Портфолио фотографа года" "Толпа": Стефан Кристман, Германия. Более 5000 королевских пингвинов прижимаются друг к другу, чтобы укрыться от ветра и пронизывающего холода на антарктическом побережье. Каждый самец держит между лап яйцо, а самки тем временем охотятся и кормят своих мужей.

9 Номинация "Портфолио восходящей звезды года" "Застывший момент": Джереми Виллет, Франция. Два снежных барана сошлись в поединке на ослепительно белых снежных просторах Юкона, США.

10 Номинация "Фотожурналистика дикой природы: снимок с одним персонажем" "Еще один нелегальный мигрант": Алехандро Прито, Мексика. Фото с ягуаром - очень символическое, ведь сделано сквозь решетку на границе Мексики и США. Раньше здесь обитало очень много этих сильных и быстрых зверей, но сейчас осталось только два самца.

11 Номинация "Дикая природа в городском окружении" "Крысиная стая": Чарли Гамильтон-Джеймс, Великобритания. Коричневые крысы рыскают между своей норой под деревом и кучей объедков возле урны на улице Перл Стрит на Манхэттене.

12 Номинация "Под водой" "Сад угрей": Дэвид Дубиле, США.

13 Эта колония угрей - самая большая, какую видел фотограф: размером в ⅔ футбольного поля. Он наткнулся на нее возле кораллового рифа на Филиппинах.Номинация "Черно-белая фотография" "Снежная экспозиция": Макс Ву, США. Одинокий американский бизон посреди метели в Йеллоустоунском национальном парке.

14 Номинация "Юный фотограф года: категория 11 - 14 лет" "Ночное мерцание": Круз Эрдман. Автор сделал фотографию во время ночного дайвинга в Индонезии. Ему удалось запечатлеть потрясающе красивого кальмара, сияющего в темноте.