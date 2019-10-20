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Конкурс фотографии "Лучший фотограф дикой природы": нереальные снимки (Фото)

Смотрите фото (16)
Конкурс фотографии "Лучший фотограф дикой природы": нереальные снимки (Фото)
04:29 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: pitomci.temadnya.com

Новости культуры:Конкурс Wildlife Photographer Of The Year 2019 подошел к концу и жюри определило победителей. Среди множества замечательных работ выбрали самые впечатляющие.

  • 1

    Главный победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019

    "Момент": Бао Юнцин, Китай.

    Фотография была сделана в горах Циляньшань в мгновение, когда сурок, очнувшись от зимней спячки, предупреждает об опасности в виде голодной лисы остальных сородичей. Спустя несколько мгновений он умрет. Этот кадр поразил сетян и стал исходником для битвы фотошоперов.

  • 2

    Номинация "Анималистический портрет"

    "Лицо обмана":Рипан Бисвас, Индия.

    На первый взгляд, необычное существо может показаться насекомым, но на самом деле - это паук-краб, который притворяется красным муравьем, охотясь на него. 

  • 3

    Номинация "Поведение млекопитающих"

    "Ровня": Инго Арндт, Германия. 

    Фотограф провел в экстремальных условиях Патагонии в Чили семь месяцев и этот кадр стал кульминацией его труда.

  • 4

    Номинация "Поведение беспозвоночных"

    "Архитектурная армия": Дэниел Кронер, США. 

    Муравьиная колония пробирается сквозь тропический лес в Коста-Рике. Насекомые строят из своих тел живой дом, чтобы укрыть муравьиную матку и личинок.

  • 5

    Номинация "Поведение амфибий и рептилий"

    "Мир пруда": Мануэль Плайкнер, Италия.

    Вот уже 10 лет фотограф каждую весну ездит на юг Тироля, чтобы наблюдать за массовой миграцией обычных лягушек, которые в это время просыпаются от зимней спячки.

  • 6

    Номинация "Поведение птиц"

    "Земля орлов": Оден Рикардсен, Норвегия.

    Автор снимка так хотел запечатлеть золотистого орла вблизи, что установил камеру и датчик движения вблизи ветки дерева. В течение трех лет птица привыкала к аппаратуре и в итоге начала садиться возле нее, наблюдая за побережьем. 

  • 7

    Номинация "Животные в своей среде обитания"

    "Кочевники на снежном плато": Шанчжень Фан, Китай. 

    Антилопы чиру прокладывают тропинки сквозь сугробы в китайском Национальном парке Алтынтаг. Парнокопытные обладают уникальным подшерстком - шахтушем - за которым охотятся люди. Из-за промысла популяция оленей сократилась с 1 миллиона до 70 тысяч. 

  • 8

    Номинация "Портфолио фотографа года"

    "Толпа": Стефан Кристман, Германия.

    Более 5000 королевских пингвинов прижимаются друг к другу, чтобы укрыться от ветра и пронизывающего холода на антарктическом побережье. Каждый самец держит между лап яйцо, а самки тем временем охотятся и кормят своих мужей.

  • 9

    Номинация "Портфолио восходящей звезды года"

    "Застывший момент": Джереми Виллет, Франция.

    Два снежных барана сошлись в поединке на ослепительно белых снежных просторах Юкона, США.

  • 10

    Номинация "Фотожурналистика дикой природы: снимок с одним персонажем" 

    "Еще один нелегальный мигрант": Алехандро Прито, Мексика.

    Фото с ягуаром - очень символическое, ведь сделано сквозь решетку на границе Мексики и США. Раньше здесь обитало очень много этих сильных и быстрых зверей, но сейчас осталось только два самца. 

  • 11

    Номинация "Дикая природа в городском окружении"

    "Крысиная стая": Чарли Гамильтон-Джеймс, Великобритания.

    Коричневые крысы рыскают между своей норой под деревом и кучей объедков возле урны на улице Перл Стрит на Манхэттене.

  • 12

    Номинация "Под водой" 

    "Сад угрей": Дэвид Дубиле, США.

  • 13

    Эта колония угрей - самая большая, какую видел фотограф: размером в ⅔ футбольного поля. Он наткнулся на нее возле кораллового рифа на Филиппинах.Номинация "Черно-белая фотография" 

    "Снежная экспозиция": Макс Ву, США.

    Одинокий американский бизон посреди метели в Йеллоустоунском национальном парке. 

  • 14

    Номинация "Юный фотограф года: категория 11 - 14 лет" 

    "Ночное мерцание": Круз Эрдман.

    Автор сделал фотографию во время ночного дайвинга в Индонезии. Ему удалось запечатлеть потрясающе красивого кальмара, сияющего в темноте.

  • 15

    Номинация "Юный фотограф года: категория 15 - 17 лет" 

    "Ранняя пташка": Риккардо Маркеджани, Италия.

    Фотограф вместе с отцом и другом встретили на рассвете обезьяну гелада с малышом на животе. Встреча произошла на Эфиопском плато - единственном месте, где обитает этот вид приматов.

Невероятная динамика движения в скульптурах из стекла (Фото)

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Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Конкурс фотографов, Лучший фотограф дикой природы 2019.
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