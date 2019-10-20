Конкурс фотографии "Лучший фотограф дикой природы": нереальные снимки (Фото)

Главный победитель конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019
"Момент": Бао Юнцин, Китай.
Фотография была сделана в горах Циляньшань в мгновение, когда сурок, очнувшись от зимней спячки, предупреждает об опасности в виде голодной лисы остальных сородичей. Спустя несколько мгновений он умрет. Этот кадр поразил сетян и стал исходником для битвы фотошоперов.
Номинация "Анималистический портрет"
"Лицо обмана":Рипан Бисвас, Индия.
На первый взгляд, необычное существо может показаться насекомым, но на самом деле - это паук-краб, который притворяется красным муравьем, охотясь на него.
Номинация "Поведение млекопитающих"
"Ровня": Инго Арндт, Германия.
Фотограф провел в экстремальных условиях Патагонии в Чили семь месяцев и этот кадр стал кульминацией его труда.
Номинация "Поведение беспозвоночных"
"Архитектурная армия": Дэниел Кронер, США.
Муравьиная колония пробирается сквозь тропический лес в Коста-Рике. Насекомые строят из своих тел живой дом, чтобы укрыть муравьиную матку и личинок.
Номинация "Поведение амфибий и рептилий"
"Мир пруда": Мануэль Плайкнер, Италия.
Вот уже 10 лет фотограф каждую весну ездит на юг Тироля, чтобы наблюдать за массовой миграцией обычных лягушек, которые в это время просыпаются от зимней спячки.
Номинация "Поведение птиц"
"Земля орлов": Оден Рикардсен, Норвегия.
Автор снимка так хотел запечатлеть золотистого орла вблизи, что установил камеру и датчик движения вблизи ветки дерева. В течение трех лет птица привыкала к аппаратуре и в итоге начала садиться возле нее, наблюдая за побережьем.
Номинация "Животные в своей среде обитания"
"Кочевники на снежном плато": Шанчжень Фан, Китай.
Антилопы чиру прокладывают тропинки сквозь сугробы в китайском Национальном парке Алтынтаг. Парнокопытные обладают уникальным подшерстком - шахтушем - за которым охотятся люди. Из-за промысла популяция оленей сократилась с 1 миллиона до 70 тысяч.
Номинация "Портфолио фотографа года"
"Толпа": Стефан Кристман, Германия.
Более 5000 королевских пингвинов прижимаются друг к другу, чтобы укрыться от ветра и пронизывающего холода на антарктическом побережье. Каждый самец держит между лап яйцо, а самки тем временем охотятся и кормят своих мужей.
Номинация "Портфолио восходящей звезды года"
"Застывший момент": Джереми Виллет, Франция.
Два снежных барана сошлись в поединке на ослепительно белых снежных просторах Юкона, США.
Номинация "Фотожурналистика дикой природы: снимок с одним персонажем"
"Еще один нелегальный мигрант": Алехандро Прито, Мексика.
Фото с ягуаром - очень символическое, ведь сделано сквозь решетку на границе Мексики и США. Раньше здесь обитало очень много этих сильных и быстрых зверей, но сейчас осталось только два самца.
Номинация "Дикая природа в городском окружении"
"Крысиная стая": Чарли Гамильтон-Джеймс, Великобритания.
Коричневые крысы рыскают между своей норой под деревом и кучей объедков возле урны на улице Перл Стрит на Манхэттене.
Номинация "Под водой"
"Сад угрей": Дэвид Дубиле, США.
Эта колония угрей - самая большая, какую видел фотограф: размером в ⅔ футбольного поля. Он наткнулся на нее возле кораллового рифа на Филиппинах.Номинация "Черно-белая фотография"
"Снежная экспозиция": Макс Ву, США.
Одинокий американский бизон посреди метели в Йеллоустоунском национальном парке.
Номинация "Юный фотограф года: категория 11 - 14 лет"
"Ночное мерцание": Круз Эрдман.
Автор сделал фотографию во время ночного дайвинга в Индонезии. Ему удалось запечатлеть потрясающе красивого кальмара, сияющего в темноте.
Номинация "Юный фотограф года: категория 15 - 17 лет"
"Ранняя пташка": Риккардо Маркеджани, Италия.
Фотограф вместе с отцом и другом встретили на рассвете обезьяну гелада с малышом на животе. Встреча произошла на Эфиопском плато - единственном месте, где обитает этот вид приматов.