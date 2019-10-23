Любовь и нежность не чужды и животным: невероятно милые снимки, показывающие это (Фото)

1 Наши домашние питомцы уже давно привыкли к тому, что мы их постоянно фотографируем.

2 С дикими животными всё гораздо сложнее, ведь они сторонятся людей и могут представлять угрозу для жизни.

3 Талантливый фотограф Горан Анастасовски из Македонии знает, как запечатлеть грациозного жирафа и даже свирепого льва.

4 В одной серии снимков он показал, как животные проявляют заботу и любовь друг к другу. На эти искренние и тёплые чувства невозможно смотреть без умиления!

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6 Фотограф будто подглядывает за своими моделями, запечатлевая непринуждённые позы и трогательные моменты.

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