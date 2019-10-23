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Любовь и нежность не чужды и животным: невероятно милые снимки, показывающие это (Фото)

Смотрите фото (12)
Любовь и нежность не чужды и животным: невероятно милые снимки, показывающие это (Фото)
12:08 Сегодня Телеграф Фото: twizz.ru

Новости культуры:Фотограф из Македонии показал, как выглядит забота и любовь в дикой природе.

  • 1

    Наши домашние питомцы уже давно привыкли к тому, что мы их постоянно фотографируем.

  • 2

    С дикими животными всё гораздо сложнее, ведь они сторонятся людей и могут представлять угрозу для жизни.

  • 3

    Талантливый фотограф Горан Анастасовски из Македонии знает, как запечатлеть грациозного жирафа и даже свирепого льва.

  • 4

    В одной серии снимков он показал, как животные проявляют заботу и любовь друг к другу. На эти искренние и тёплые чувства невозможно смотреть без умиления!

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  • 6

    Фотограф будто подглядывает за своими моделями, запечатлевая непринуждённые позы и трогательные моменты. 

  • 7

  • 8

    Горан 15 лет занимается съёмкой дикой природы, и он заметно преуспел в этом деле. Его работы публикуют престижные издания, такие как National Geographic, Daily Mail, BBC и другие. 

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Животные, Искусство, Снимки, Фотограф, Горан Анастасовски.
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