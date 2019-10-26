Виртуальная Мона Лиза: в Лувре выставили 3D-копию Джоконды

Новости культуры:В Париже выставили 3D-копию Моны Лизы, сидящей на стуле.

Компания HTC в рамках проекта Mona Lisa: Beyond the Glass воссоздала в виртуальной реальности 3D-модель Моны Лизы, сидящей на стуле рядом с картиной, в натуральную величину. Об этом пишет Engadget.

Проект размещен в одном из залов Лувра и открылся 24 октября — вместе с крупнейшей в истории выставкой работ Леонардо да Винчи.

В зале находится стенд с 11 VR-очками Vive Cosmos. Надев их, посетители могут увидеть полноразмерную модель Моны Лизы, сидящей на стуле рядом с оригинальной картиной.

Впервые мы используем виртуальную реальность в качестве одного из элементов выставочного пространства Лувра - Доминик де Фон-Ре, директор Лувра по интерпретации и культурному программированию.