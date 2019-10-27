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Проблемы самоидентификации в работах скульптора Теда Лоусона (Фото)

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Проблемы самоидентификации в работах скульптора Теда Лоусона (Фото)
13:28 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Тед Лоусон уже не первый год создает концептуальные скульптуры, но композиция "Ева" до сих пор остается самой яркой и впечатляющей.

  • 1

    Не только фотографы и модельеры обращают свое внимание на проблемы физической идентификации современного человека. Стоит ли стыдиться своей наготы, каким должно быть "правильное тело" - тощим, толстым, и где эта "золотая середина"?

    Ева - скульптурная композиция Теда Лоусона.

  • 2

    "Ева", фрагмент.

  • 3

    Тед Лоусон (Ted Lawson) назвал свою композицию скульптур Евой в честь первой женщины согласно Библии. Таким образом он хотел подтолкнуть зрителя к мысли о том, что же является первоначальным, правильным, естественным для женщины. В композиции представлено восемь вариантов одной и той же женщины с разным весом, и автор предоставляет самому зрителю решить, что же является для него оптимальным вариантом. Это одновременно может быть идеал, навязанный мнением большинства, или это может быть перенос своего собственного образа (как единственно идеального) на определенную скульптуру.

  • 4

    "Смерть рассказчика".

  • 5

    Тед Лоусон живет и работает в Нью-Йорке, создавая свои работы с 2006 года. В прошлом году у него было четыре масштабные выставки в разных городах США, на которых были представлены не только скульптурные работы, но и некоторые интерактивные.

  • 6

    "Смерть рассказчика", деталь.

  • 7

    Энтропия (скульптура из клена).

  • 8

    Смертность мифа.

  • 9

    Нимфа (скульптура из тополя).

    Концептуальные скульптуры Теда Лоусона.

Невероятная динамика движения в скульптурах из стекла (Фото)

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Женщины, Скульптор, Проблемы самоидентификации, Тед Лоусон.
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