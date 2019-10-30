Крутые снимки диких животных, сделанные на камеру, прикрепленную к машинке с ДУ (Фото)

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Вот как их встреча с камерой выглядит со стороны.

При помощи таких видео- и фото-материалов мы можем ощутить близость зверей, которые вряд ли подпустят к себе человека, не испугавшись, либо не съев его. И это на полном серьёзе уникальный опыт: в частности, на видео можно почувствовать дыхание животных и как никогда сильно осознать их величину.