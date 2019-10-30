Крутые снимки диких животных, сделанные на камеру, прикрепленную к машинке с ДУ (Фото)

Он применяет мобильные камеры, установленные на машинках с дистанционным управлением.
Это Крис Брэй — фотограф из Австралии и большой любитель животных
С помощью этого устройства он фоткает зверюшек вплотную
Реакция моделей великолепна! Как и ракурсы
Заинтересованный леопард
Подозрительный медведь
Очень опасный гриф
Неуверенная полосатая гиена или земляной волк
Пингвин идёт разбираться с неизвестным гостем
Это очень опасная тусовочка
А это наоборот — дружелюбная
Симба собственной персоной
Любопытный носорог
Вот как их встреча с камерой выглядит со стороны.
При помощи таких видео- и фото-материалов мы можем ощутить близость зверей, которые вряд ли подпустят к себе человека, не испугавшись, либо не съев его. И это на полном серьёзе уникальный опыт: в частности, на видео можно почувствовать дыхание животных и как никогда сильно осознать их величину.