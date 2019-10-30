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Просто космос: потрясающие геометрические картины из бумаги (Фото)

Смотрите фото (16)
Просто космос: потрясающие геометрические картины из бумаги (Фото)
11:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Эти движущиеся при взгляде на них геометрические скульптуры созданы из обычных листов бумаги художником Мэттом Шлианом.

  • 1

    Основываясь на принципах оригами, "бумажный инженер" создает волны — иллюзии движения — из затейливо сложенных форм, прикрепленных к основе на стене. В итоге получается не предмет искусства оригами, а просто космос!

  • 2

    Шлиан начал свое творческое путешествие в керамике, затем изучал стекло, живопись, перформанс, звук и в конце получил двойную специализацию в керамике и печатных СМИ.

  • 3

    "Мне нравилась непосредственность бумаги как медиума. Я очень люблю геометрию. Раскладывание кусочков похоже на решение головоломки. Я воспринимаю вещи пространственно, я должен увидеть что-то, чтобы понять. Один из моих преподавателей давал мне книги с объемными картинками, и я начал их разбирать и выяснять, как они работают. Так все и началось", — рассказывает художник.

  • 4

    Шлиан считает, что именно любопытство является отправной точкой для его работ, а не идея законченного произведения, потому что оригинальная идея может быстро превратиться во что-то совершенно другое и неожиданное.

  • 5

    "Я часто иду вслед за своей мыслью, не придерживаясь четкого плана, — говорит он, — Часто я начинаю без четкой цели, работая в рамках ряда ограничений. Например, на одной части я буду использовать только изогнутые сгибы или создавать линии определенной длины или угла и т. д. Иногда я начинаю с идеи какого-то движения и пытаюсь достичь этой формы. Обычно что-то идет не так, и эта ошибка становится для меня более интересной, чем первоначальная идея, и я тут же переключаюсь на нее. Если я могу полностью представить, что получу в итоге, то какой смысл создавать фигуру? Я хочу удивляться!"

  • 6

    "Я не могу объяснить, как именно я создаю свои скульптуры в общем и целом — они все разные. Я не делюсь своими схемами или вырезанными узорами. Я учился этому, разбирая вещи по частям, делая что-то "неправильно" и через любопытство. Чтобы научиться, важно сделать что-то неправильно, а не скопировать кого-то до мельчайшей детали", — говорит мастер.

  • 7

    После 15 лет неустанной работы без оплаты или признания, он наконец-то стал известным и признанным мастером своего дела, его произведения экспонируются в нескольких галереях на родине художника и за рубежом.

  • 8

    Но он не оставляет своего занятия и не греется в лучах славы — художник заинтересован только в творчестве, обучении и постоянном совершенствовании своего мастерства.

  • 9

    "Вы должны любить процесс, выставки — это хорошо, но мне действительно не нравится мир искусства. Я бы предпочел быть в студии 99% своего времени", — сказал Шлиан.

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Искусство, Бумага, Художник, Скульптуры, Геометрические скульптуры, Мэтт Шлиан.
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