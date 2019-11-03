Жуткий сюрреализм в картинах, которые словно бьют зрителя по голове

К этим немногим относится итальянский художник с Сицилии Фульвио Ди Пьяцца (Fulvio Di Piazza), картины которого величественны, ужасны и символичны.
Художник Фульвио Ди Пьяцца родился в 1969 году в Сиракузах, на Сицилия, а в настоящее время живет и работает в другом городе родного острова - Палермо.
Фульвио - профессиональный художник, закончивший с отличием академию Urbino Art, где обучался живописи и скульптуре.
Известным Фульвио стал относительно недавно. Признание пришло к художнику после персональной вставки, прошедшей в Риме в 2007 году.
Посетители с восторгом приняли неординарные работы сицилийца и предложения от галеристов посыпались одно за другим.
Многие считают Ди Пьяцца "современным Босхом", хотя совершенно очевидно, что Ди Пьяцца имеет свой, уникальный стиль письма.
Работы Фульвио Ди Пьяцца выполнены маслом, хотя из-за невероятной детализации поверить в это сложно. Художник изображает несуществующие миры, в которых отсутствует логика, но есть много того, что с лихвой ее заменяет.
Клубы и струи дыма разного цвета, горящая лава, токсично яркие растения и выжженные пустыни - зритель видит отчаяние, гибель, Армагеддон. При этом всех, кто знаком с творчеством Ди Пьяцца не покидает странное ощущение, что мастер рисовал то, что видел своими глазами.
Умение изобразить максимально достоверно то, что не существует в природе - это одна из наиболее ценных граней таланта художника.
Фото картин неспособны передать их монументальность и дух безысходности, но можете быть уверены, что, посетив выставку мастера, вы не сможете забыть ее никогда.