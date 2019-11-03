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Жуткий сюрреализм в картинах, которые словно бьют зрителя по голове

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Жуткий сюрреализм в картинах, которые словно бьют зрителя по голове
16:32 Сегодня Телеграф obiskusstve.com Фото: obiskusstve.com

Новости культуры:Как это ни грустно, но можно уверенно говорить о том, что хороших художников сегодня немало, но тех, кто способен потрясти своими работами — единицы.

  • 1

    К этим немногим относится итальянский художник с Сицилии Фульвио Ди Пьяцца (Fulvio Di Piazza), картины которого величественны, ужасны и символичны. 

  • 2

    Художник Фульвио Ди Пьяцца родился в 1969 году в Сиракузах, на Сицилия, а в настоящее время живет и работает в другом городе родного острова - Палермо.

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    Фульвио - профессиональный художник, закончивший с отличием академию Urbino Art, где обучался живописи и скульптуре.

  • 4

    Известным Фульвио стал относительно недавно. Признание пришло к художнику после персональной вставки, прошедшей в Риме в 2007 году.

  • 5

    Посетители с восторгом приняли неординарные работы сицилийца и предложения от галеристов посыпались одно за другим.

  • 6

    Многие считают Ди Пьяцца "современным Босхом", хотя совершенно очевидно, что Ди Пьяцца имеет свой, уникальный стиль письма.

  • 7

    Работы Фульвио Ди Пьяцца выполнены маслом, хотя из-за невероятной детализации поверить в это сложно. Художник изображает несуществующие миры, в которых отсутствует логика, но есть много того, что с лихвой ее заменяет.

  • 8

    Клубы и струи дыма разного цвета, горящая лава, токсично яркие растения и выжженные пустыни - зритель видит отчаяние, гибель, Армагеддон. При этом всех, кто знаком с творчеством Ди Пьяцца не покидает странное ощущение, что мастер рисовал то, что видел своими глазами.

  • 9

    Умение изобразить максимально достоверно то, что не существует в природе - это одна из наиболее ценных граней таланта художника.

  • 10

    Фото картин неспособны передать их монументальность и дух безысходности, но можете быть уверены, что, посетив выставку мастера, вы не сможете забыть ее никогда.

А что если?: как бы выглядел ужин, приготовленный известным художником (Фото)

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Все по теме:

Картины, Искусство, Художник, Хаос, Шок, Сюрреализм, Итальянский художник, Фульвио ди Пьяцца.
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