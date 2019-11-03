Жуткий сюрреализм в картинах, которые словно бьют зрителя по голове

1 К этим немногим относится итальянский художник с Сицилии Фульвио Ди Пьяцца (Fulvio Di Piazza), картины которого величественны, ужасны и символичны.

2 Художник Фульвио Ди Пьяцца родился в 1969 году в Сиракузах, на Сицилия, а в настоящее время живет и работает в другом городе родного острова - Палермо.

3 Фульвио - профессиональный художник, закончивший с отличием академию Urbino Art, где обучался живописи и скульптуре.

4 Известным Фульвио стал относительно недавно. Признание пришло к художнику после персональной вставки, прошедшей в Риме в 2007 году.

5 Посетители с восторгом приняли неординарные работы сицилийца и предложения от галеристов посыпались одно за другим.

6 Многие считают Ди Пьяцца "современным Босхом", хотя совершенно очевидно, что Ди Пьяцца имеет свой, уникальный стиль письма.

7 Работы Фульвио Ди Пьяцца выполнены маслом, хотя из-за невероятной детализации поверить в это сложно. Художник изображает несуществующие миры, в которых отсутствует логика, но есть много того, что с лихвой ее заменяет.

8 Клубы и струи дыма разного цвета, горящая лава, токсично яркие растения и выжженные пустыни - зритель видит отчаяние, гибель, Армагеддон. При этом всех, кто знаком с творчеством Ди Пьяцца не покидает странное ощущение, что мастер рисовал то, что видел своими глазами.

9 Умение изобразить максимально достоверно то, что не существует в природе - это одна из наиболее ценных граней таланта художника.