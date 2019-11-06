Металлолом и красота: великолепные скульптуры французского скульптора (Фото)

1 Более десяти лет французский скульптор Пьер Маттер (Pierre Matter) работает в стиле "стимпанк".

2 Пьер Маттер работает в основном с бронзой.

3 Пьер украшает скульптуры переработанными материалами, используя сварочные аппараты, установки для плазменной резки, лазерные резаки и шлифовальные машины для придания формы.

4 В гараже он устроил мастерскую, именно здесь и родилась настоящая магия.

5 При помощи молотка, болгарки, сварки, тисков и дрелей скульптор начал превращать устаревшие механизмы в кости, жилы и артерии новых существ, постоянно пополняя свой фантастический зоопарк.

6 По словам художника, он является своего рода спасателем.