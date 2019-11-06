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Металлолом и красота: великолепные скульптуры французского скульптора (Фото)

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Металлолом и красота: великолепные скульптуры французского скульптора (Фото)
12:40 Сегодня Телеграф Фото: bugaga.ru

Новости культуры:Впечатляющие скульптуры в стиле стимпанк от французского художника.

  • 1

    Более десяти лет французский скульптор Пьер Маттер (Pierre Matter) работает в стиле "стимпанк".

  • 2

    Пьер Маттер работает в основном с бронзой. 

  • 3

    Пьер украшает скульптуры переработанными материалами, используя сварочные аппараты, установки для плазменной резки, лазерные резаки и шлифовальные машины для придания формы.

  • 4

    В гараже он устроил мастерскую, именно здесь и родилась настоящая магия.

  • 5

    При помощи молотка, болгарки, сварки, тисков и дрелей скульптор начал превращать устаревшие механизмы в кости, жилы и артерии новых существ, постоянно пополняя свой фантастический зоопарк. 

  • 6

    По словам художника, он является своего рода спасателем.

  • 7

    Он чувствует себя ребёнком в песочнице, но вместо песка ─ гора металлолома, набитая великолепными предметами.

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Искусство, Художник, Скульптор, Скульитура, Пьер Маттер, Pierre Matter.
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