"Богатый ливень быстро прошумел", или поэзия дождя в снимках (Фото)

1 Дождь обрушился на землю полупрозрачной пеленой воды, скрыв за собой прохожих, заставив многих из них спрятаться под козырьками овощных лавок, шатров уличных кафе, остановок общественного транспорта, сделал тщательно выпрямленные волосы городских модниц кудрявыми, раскрасил улицы и переулки несчетным количеством разноцветных зонтов.

2 Даже такая непогода таит в себе некую «мокрую» романтику, которая вдохновляет поэтов, писателей, художников лирической музой, в результате чего на свет появляются шедевры.

3 Дождь не обошел своим влиянием и французского фотографа Кристофера Жакро (Christophe Jacrot), который находит в этом ненастном проявлении природы множество прекрасных сюжетов.

4 Да, Кристофера Жакро можно назвать так — тот, кто снимает дождь. Вообще, Кристофер очень любит ненастье — будь то дожди, снегопады, метели, шторма и т.д.

5 Фотохудожник считает, что людям не стоит зацикливаться лишь на самом приятном. Не нужно прятаться от непогоды. Ведь мы тратим на это массу времени, напрочь забывая, что не человек создан для дождя и снега, а наоборот.

6 Нам следует воспринимать грозы и дожди как должное, начать любить эти проявления природы так же, как и сухую, ясную погоду. За это ненастье поблагодарит нас пониманием ее философии, романтической красоты и даже невероятной нежности, которая скрывается за столь неприглядным образом туч и ветра.

7 Кристофер Жакро делит свою жизнь на два города — Париж и Гонконг. Именно эти два города в основном фигурируют на его снимках.

8 Мокрые дороги, улицы и витрины, лужи, отражения в них ярких неоновых вывесок, закапанные и запотевшие стекла общественного транспорта — все это невероятно преображает город во время дождя, делая его поэтичным, преисполненным романтики.

9 Мы смотрим через мокрое стекло автомобиля, и нам кажется, что перед нами не реальная улица, а картина, написанная акварелью: цвета сочные, а размытые силуэты снующих по улицам людей, прячущихся под куполами зонтов, делают все это похожим на выдуманный, нереальный сон.

10 В 2008 году автор издал книгу со своими невероятными фотографиями. Она называется «Париж под дождем».

11 Чуть позже Кристофер Жакро опубликовал вторую книгу, целиком посвященную уже другим стихиям природы — метелям и снегопадам.

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