Когда рисует сама природа: работы-победители конкурса Weather Photographer Of The Year 2019 (Фото)

1 "Выше моих ожиданий", Гарет Мон Джонс. Фото сделано на рассвете в Сноудонии, Северо-Западный Уэльс.

2 "Сила молнии", Елена Сальваи (Elena Salvai). Фото сделано у побережья города Риомаджоре (Riomaggiore), Чинкве-Терре (Cinque terre).

3 "Снежные шары в Уилтшире", Брайан Бейлисс. Брайан сфотографировал это природное явление недалеко от Мальборо. Фото заняло второе место.

4 "Захватывающее молненное шоу над заливом Трайал Бей (Trial Bay)", Хьюго Бегг. Сделанное недалеко от Саут-Вест Рок (South West Rock), фото Хьюго Бегга признали победителем в категории до 17 лет.

5 "Мотоцикл застрял в снегу", Али Багери. Это фото, на котором изображена зима в Ираке, заняло второе место в категории до 17 лет.

6 "Вот-вот настигнет", Стю Шорт (Stu Short). На фото автомобиль мчится прочь от супермолнии в Нью-Мексико, работа попала в шорт-лист.

7 "Взрывающаяся волна", Оуэн Хамфрис. На фото можно видеть бурное море, обрушивающееся на пирс в Тайнмуте (Tynemouth).

8 "Воздух", Стив Бейкер. С помощью дрона удалось получить фото снежной бури "зверь с востока", беснующейся над Танбридж-Уэллсом (Tunbridge Wells), Великобритания.

9 "Барьер ливня", Брайан Дентон. Фото ливня, обрушившегося на сооружение Барьер Темзы, Великобритания, также вошло в шорт-лист.

10 "Облако - булочка с корицей", Сун Бингин. Фото сделано вечером в Йокульсарлоне (Jоkulsаrlоn), Исландия.

11 "Фихтельберг". Кристоф Шаршмидт. Это зимнее фото сделано на горе Фихтельберг (Fichtelberg), Германия, и вошло в шортлист.

12 "Наводнение", Мохаммад Мохеймани (Mohammad Moheimani). На фото изображена затопленная дорога в Агкла (Agqqla), Северный Иран.

13 "Дождь в городе", Кристин Холт. Это фото снято из окна автобуса в Мемфисе, США.

14 "Льет как из ведра", Патрик Хохнер. Фотограф запечатлел ученицу гейши с вощеным шелковым зонтиком в Киото, Япония.

15 "Корабль на мели", Фан Пэн-Ганг. Фото сделано у прибрежного города Гаосюн (Kaohsiung), Тайвань.

16 "Утренние Тени", Крис Браун. Фото замка Скотни, Кент, Англия.

17 "Шторм", Дэн Портч. Фото запечатлело свирепый шторм Эрик в Ньюхейвене (Newhaven), Великобритания.

18 "Апокалипсис", Кевин Джуберг. Панорамное фото одного из крупнейших хабубов (пылевая буря) в Аризоне, США.

19 "Суперячейка", Деннис Освальд. Грозовое облако накрыло обширные сельскохозяйственные угодья на юго-западе Оклахомы, США.