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Суббота, 09.11.2019
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Когда рисует сама природа: работы-победители конкурса Weather Photographer Of The Year 2019 (Фото)

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Когда рисует сама природа: работы-победители конкурса Weather Photographer Of The Year 2019 (Фото)
02:03 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Новости культуры:Королевское метеорологическое общество объявило имена победителей конкурса Weather Photographer of the Year.

  • 1

    "Выше моих ожиданий", Гарет Мон Джонс. Фото сделано на рассвете в Сноудонии, Северо-Западный Уэльс.

  • 2

    "Сила молнии", Елена Сальваи (Elena Salvai). Фото сделано у побережья города Риомаджоре (Riomaggiore), Чинкве-Терре (Cinque terre).

  • 3

    "Снежные шары в Уилтшире", Брайан Бейлисс. Брайан сфотографировал это природное явление недалеко от Мальборо. Фото заняло второе место.

  • 4

    "Захватывающее молненное шоу над заливом Трайал Бей (Trial Bay)", Хьюго Бегг. Сделанное недалеко от Саут-Вест Рок (South West Rock), фото Хьюго Бегга признали победителем в категории до 17 лет.

  • 5

    "Мотоцикл застрял в снегу", Али Багери. Это фото, на котором изображена зима в Ираке, заняло второе место в категории до 17 лет.

  • 6

    "Вот-вот настигнет", Стю Шорт (Stu Short). На фото автомобиль мчится прочь от супермолнии в Нью-Мексико, работа попала в шорт-лист.

  • 7

    "Взрывающаяся волна", Оуэн Хамфрис. На фото можно видеть бурное море, обрушивающееся на пирс в Тайнмуте (Tynemouth).

  • 8

    "Воздух", Стив Бейкер. С помощью дрона удалось получить фото снежной бури "зверь с востока", беснующейся над Танбридж-Уэллсом (Tunbridge Wells), Великобритания.

  • 9

    "Барьер ливня", Брайан Дентон. Фото ливня, обрушившегося на сооружение Барьер Темзы, Великобритания, также вошло в шорт-лист.

  • 10

    "Облако - булочка с корицей", Сун Бингин. Фото сделано вечером в Йокульсарлоне (Jоkulsаrlоn), Исландия.

  • 11

    "Фихтельберг". Кристоф Шаршмидт. Это зимнее фото сделано на горе Фихтельберг (Fichtelberg), Германия, и вошло в шортлист.

  • 12

    "Наводнение", Мохаммад Мохеймани (Mohammad Moheimani). На фото изображена затопленная дорога в Агкла (Agqqla), Северный Иран.

  • 13

    "Дождь в городе", Кристин Холт. Это фото снято из окна автобуса в Мемфисе, США.

  • 14

    "Льет как из ведра", Патрик Хохнер. Фотограф запечатлел ученицу гейши с вощеным шелковым зонтиком в Киото, Япония.

  • 15

    "Корабль на мели", Фан Пэн-Ганг. Фото сделано у прибрежного города Гаосюн (Kaohsiung), Тайвань.

  • 16

     "Утренние Тени", Крис Браун. Фото замка Скотни, Кент, Англия.

  • 17

    "Шторм", Дэн Портч. Фото запечатлело свирепый шторм Эрик в Ньюхейвене (Newhaven), Великобритания.

  • 18

    "Апокалипсис", Кевин Джуберг. Панорамное фото одного из крупнейших хабубов (пылевая буря) в Аризоне, США.

  • 19

    "Суперячейка", Деннис Освальд. Грозовое облако накрыло обширные сельскохозяйственные угодья на юго-западе Оклахомы, США.

  • 20

     

     "Горное облако", Иэн Афшар. Фото линзовидного облачного образования в Альпах, Франция, работа вошла в шорт-лист.

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Погода, Природа, Искусство фотографии, Weather Photographer Of The Year 2019, Weather Photographer Of The Year.
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