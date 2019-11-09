Когда рисует сама природа: работы-победители конкурса Weather Photographer Of The Year 2019 (Фото)

"Выше моих ожиданий", Гарет Мон Джонс. Фото сделано на рассвете в Сноудонии, Северо-Западный Уэльс.
"Сила молнии", Елена Сальваи (Elena Salvai). Фото сделано у побережья города Риомаджоре (Riomaggiore), Чинкве-Терре (Cinque terre).
"Снежные шары в Уилтшире", Брайан Бейлисс. Брайан сфотографировал это природное явление недалеко от Мальборо. Фото заняло второе место.
"Захватывающее молненное шоу над заливом Трайал Бей (Trial Bay)", Хьюго Бегг. Сделанное недалеко от Саут-Вест Рок (South West Rock), фото Хьюго Бегга признали победителем в категории до 17 лет.
"Мотоцикл застрял в снегу", Али Багери. Это фото, на котором изображена зима в Ираке, заняло второе место в категории до 17 лет.
"Вот-вот настигнет", Стю Шорт (Stu Short). На фото автомобиль мчится прочь от супермолнии в Нью-Мексико, работа попала в шорт-лист.
"Взрывающаяся волна", Оуэн Хамфрис. На фото можно видеть бурное море, обрушивающееся на пирс в Тайнмуте (Tynemouth).
"Воздух", Стив Бейкер. С помощью дрона удалось получить фото снежной бури "зверь с востока", беснующейся над Танбридж-Уэллсом (Tunbridge Wells), Великобритания.
"Барьер ливня", Брайан Дентон. Фото ливня, обрушившегося на сооружение Барьер Темзы, Великобритания, также вошло в шорт-лист.
"Облако - булочка с корицей", Сун Бингин. Фото сделано вечером в Йокульсарлоне (Jоkulsаrlоn), Исландия.
"Фихтельберг". Кристоф Шаршмидт. Это зимнее фото сделано на горе Фихтельберг (Fichtelberg), Германия, и вошло в шортлист.
"Наводнение", Мохаммад Мохеймани (Mohammad Moheimani). На фото изображена затопленная дорога в Агкла (Agqqla), Северный Иран.
"Дождь в городе", Кристин Холт. Это фото снято из окна автобуса в Мемфисе, США.
"Льет как из ведра", Патрик Хохнер. Фотограф запечатлел ученицу гейши с вощеным шелковым зонтиком в Киото, Япония.
"Корабль на мели", Фан Пэн-Ганг. Фото сделано у прибрежного города Гаосюн (Kaohsiung), Тайвань.
"Утренние Тени", Крис Браун. Фото замка Скотни, Кент, Англия.
"Шторм", Дэн Портч. Фото запечатлело свирепый шторм Эрик в Ньюхейвене (Newhaven), Великобритания.
"Апокалипсис", Кевин Джуберг. Панорамное фото одного из крупнейших хабубов (пылевая буря) в Аризоне, США.
"Суперячейка", Деннис Освальд. Грозовое облако накрыло обширные сельскохозяйственные угодья на юго-западе Оклахомы, США.
"Горное облако", Иэн Афшар. Фото линзовидного облачного образования в Альпах, Франция, работа вошла в шорт-лист.