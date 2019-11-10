Отдельная история в одном кадре: ироничность в снимках Райана Шуде (Фото)

Новости культуры:Глядя на работы американского фотографа Райана Шуде (Rayan Shude), можно подумать, что перед вами кадры из кинофильма.

Множество персонажей, объединенных определенном сюжетом, часто в движении, создают замысловатую динамичную картинку.

Многие из работ кажутся хаотичными и, на первый взгляд, бессмысленными, но стоит зрителю внимательней присмотреться и становится ясно, что перед ним целая история в одном снимке.

Режиссеры создают свои кинокартины из множества кадров, связывая между собой сцены и сюжетные линии. Для фотографа это невиданная роскошь, ведь в его распоряжении всего один кадр.

Талант Райана Шуде заключается в том, что одним снимком он может рассказать многое, иногда даже больше, чем некоторые кинематографисты за 5-10 минутный эпизод.

Работы Шуде — это сложный, многоуровневый труд, связанный с построением невероятно сложной композиции, установкой света и дополнительных объектов.

Глядя на фотографии мастера, кажется что он просто поймал момент и сделал удачный снимок, но на самом деле за каждым удачным кадром стоят долгие часы кропотливой работы и множество рабочих кадров.

Автор не рассказывает о том, что происходит на снимке — он предлагает зрителю самому проявить фантазию и внимательно рассмотрев героев и обстановку самим сделать выводы.

Интересно, но большинство героев Шуде — это не профессиональные модели и статисты, а просто его знакомые и даже просто случайные люди, встреченные им на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других городов Калифорнии.