Самые лучшие фотопроекты с конкурса International Photography Grant

1 Работы оценивались по пяти категориям: творчество, документалистика, пейзаж, портрет и путешествие. "Wahala" Фотопроект, получивший главный приз, носит название Wahala. Это слово на нигерийском сленге означает "проблема". Серия была снята в июле и августе 2019 года в Нигерии: в Лагосе, Порт-Харкорте и дельте реки Нигер. В пойме реки проживает 20 миллионов человек — представителей 40 различных этнических групп. Это самое большое водно-болотное угодье и третий по величине водосборный бассейн в Африке. Когда-то это была хорошо обеспеченная экосистема, поддерживающая жизнь разнообразных видов животных и растений. Проблемы начались с развитием нефтяной промышленности: в период с 1976-го по 2001 год произошло в общей сложности 6,8 тысячи разливов нефти в воде, в болотистой местности и на суше — всего около трех миллионов баррелей. Никаких реальных действий по очистке дельты Нигера и восстановлению экосистемы до сих пор не предпринималось. Аварии часто происходят из-за проблем с давно устаревшим оборудованием. Еще один опасный фактор — сжигание природного газа. Нигерия сжигает больше природного газа, связанного с добычей нефти, чем любая другая страна мира. Предполагается, что Нигерия может тратить около двух миллиардов долларов в год на сжигание газа на факелах. Этот процесс высвобождает токсичные компоненты в атмосферу и способствует изменению климата. Альтернативой сжиганию на факеле является повторное впрыскивание газа или хранение его для использования в качестве источника энергии: к примеру, в Западной Европе 99 процентов газа используется или закачивается обратно в землю. Фотохудожник использует эти печальные пейзажи в качестве фона для повествования о современных проблемах Нигерии, Западной Африки и современного мира в целом. Он посетил места сжигания газа в Угелли, нефтеперерабатывающие заводы в Бодо и встретил множество различных сообществ в их, к сожалению, загрязненной среде.

2 "Книга чудес" Серия названа в честь Аугсбургской книги чудес — немецкой иллюстрированной рукописи XVI века, описывающей сверхъестественные явления от Всемирного потопа до времени создания этого труда. События, описанные в рукописи, свидетельствуют о причастности Бога к человеческому миру. Фотограф же создает иной мир, сосредоточенный вокруг сознания. Это прочтение "Откровения" через призму космоцентризма. "Это история о безразличных к нам силах, способных нас уничтожить, и о необходимости искать гармонию с этими силами. Речь идет о хороших и плохих предзнаменованиях, а также о хрупкости жизни", — поясняет он. Постановка сочетает реальные объекты и крупномасштабные модели, а также художественные съемки с животными.

3 "Затененный Путь" Это история бывшей советской республики в Центральной Азии — Кыргызстана. Молодая республика — противоречивая страна, где великие устремления перемешиваются с осколками советской эпохи, которые, кажется, каким-то образом застыли в ландшафтах страны и в сознании ее народа. Образы Эллиота Вердье не только демонстрируют отголоски прошлого, но и то, что было забыто, скрывающееся под поверхностью, готовое поднять голову, если только кто-то уделит ему больше внимания. Снимки — лишь фрагменты реальности, созданные в попытке воссоздать разбитую вдребезги историю.

4 "Фирн" Фирн — это швейцарско-немецкое слово, обозначающее нечто среднее между снегом и льдом. Название серии — метафорическая аналогия с нынешней ситуацией, в которой оказалась Босния. Спустя 20 лет после окончания вооруженного конфликта государство остается в послевоенной эпохе. Жители все еще встречают свидетельства войны в повседневной жизни: в стране по-прежнему действуют военные трибуналы, жители обнаруживают массовые захоронения, в стенах зданий видны пулевые отверстия. Эти шрамы войны остаются отражением проблем, которые все еще преследуют Боснию. В этой серии, включающей изображения озера Перукак, виды на Сараево с аванпостов и изуродованные здания, фотограф пытался заставить зрителя вчитаться в образы и попытаться понять происходящее. "Я фотографировал важные для войны места, чтобы добиться спокойного контраста между красотой и ужасом", — пояснил он.

5 42 Wayne "Я полна решимости показать сплоченность, близость женщин друг к другу", — говорит фотограф Джиллиан Фрейер, живущая с матерью и двумя младшими сестрами . Отправная точка героинь этой портретной серии — полученные по наследству женоненавистничество и определенные ожидания в отношении женщин. Образы создаются без единой формулы, это позволяет создать изобразительную композицию, почти спектакль. Снимки исследуют эмоциональную и физическую выносливость женского тела. Их кожа и позы становятся настоящими полноценными героями, передающими информацию. К примеру, физические ощущения, полученные в течение жизни, проявляются в тонких деталях — обнаженной коже или сжатом теле, в позе по отношению к другим в пространстве.

6 "Правда в почве" Серия "Правда в почве", получившая первое место в своей категории, стала личным исследованием фотохудожника Иоанны Сакеллараки. После кончины отца она вернулась на родину в Грецию и следовала за матерью — как верующий, ищущий убежища и понимания в религии человек. Фотография трансформировалась в путь становления через потерю. По мере развития проекта, вдохновляясь традиционными древнегреческими плачами, Сакеллараки жила в традиционных общинах женщин, профессионально работающих плакальщицами, населяющих греческий полуостров Мани. Это исследование касалось и лично ее, так как позволяло рассмотреть горе как объект в культуре и семье. "Соединяя свое острое горе с инсценировками, исполняемыми профессиональными плакальщиками, я смотрю на субъективную духовность греческих ритуалов смерти", — пояснила Сакеллараки. Ее фотографии соединяют реальное и ирреальное.

7 "Шоу-пещеры" Эта серия широкоформатных фото исследует антропоцентрические тенденции современного туризма. Так называемые "шоу-пещеры" — это настоящие природные объекты, которые модифицируются государственными или коммерческими организациями для туристических целей. Цель работы художника — подчеркнуть напряженность между ошеломительной природной красотой пещер и рукотворными объектами, с помощью которых люди превращают их в достопримечательности. Тщательно продуманное освещение, лифты, заливные цементные дорожки, даже ванные комнаты и сувенирные стенды были добавлены, чтобы древние геологические чудеса могли стать доступными и продаваемыми. Фотограф задает вопрос, являются ли такие дополнения актами вандализма, разрушающими хрупкую экосистему ради коммерческой выгоды? Или эти человеческие вмешательства привлекают внимание к пещерам и делают труднодоступные природные чудеса доступными?

8 "Все кирпичи деревянные" Эти кадры — дань одержимости художника идеей раскрыть невымышленный Лос-Анджелес. В течение первых пяти месяцев 2019 года фотограф путешествовал по окрестностям города в надежде понять его. Представители различных рас и социальных слоев по-разному воспринимали город: некоторые утверждали, что эта местность приобрела свое "лицо" благодаря Голливуду, другие уверяли, что настоящий Лос-Анджелес потерял свою идентичность. Для третьих город стал ловушкой, загадкой, головной болью, миражом. "Поговорив с отдельными людьми, прочитав юридические заявления, нехудожественные рассказы, эссе и прогуливаясь часами в жару, я понял, что люди понимают идентичность Лос-Анджелеса по отношению к своей собственной идентичности. Лос-Анджелес был не просто местом, это была идея, которая диктовала людям жизнь, и я был одним из этих людей", — поделился фотохудожник своими мыслями.