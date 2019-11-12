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Во Львове состоится Международный конкурс имени Крушельницкой

Во Львове состоится Международный конкурс имени Крушельницкой
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Все туры конкурса можно посетить бесплатно. Следить за ходом конкурса можно будет также онлайн.

Пятый Международный конкурс оперных певцов имени Соломии Крушельницкой начинается 12 ноября во Львовской национальной опере. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Конкурс продлится 12-22 ноября 2019 года. Участие в нем примут 54 оперных певца и певицы в возрасте до 35 лет из Украины, Армении, Польши, Беларуси и Венгрии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 ноября в 13:30 состоится жеребьевка, в 17:30 - пресс-брифинг и торжественное открытие конкурса. В этот вечер на сцене Львовской оперы будет звучать "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта в режиссуре Василия Вовкуна, дирижер - Юрий Бервецкий.

Соревнования будут проходить в три тура. В первом (13-15 ноября) участники будут исполнять арии в сопровождении фортепиано; во 2-м (17-18 ноября), куда попадут только 24 певца - в сопровождении оркестра. В предлагаемой для выполнения программе, кроме мировой классики, обязательна ария из опер украинских композиторов - Дмитрия Бортнянского, Семена Гулак-Артемовского, Николая Аркаса, Николая Лысенко.

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Особенность конкурса в том, что в третьем туре (19-21 ноября), в который выберут 10 конкурсантов, певцы выступят в операх из репертуара театра. Это невероятный вызов, ведь подготовиться к спектаклю можно будет только после одной утренней репетиции.

Певцы будут соревноваться за большой призовой фонд, составляющий более 35 тыс. долларов, ряд специальных призов и наград. Завершится конкурс 22 ноября награждением и гала-концертом победителей.

Оценивать выступления будут члены жюри из Украины, Польши, Австрии, Германии, Молдовы и Словакии во главе с солисткой Венской оперы Викторий Лукьянец.

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Львов, театр, Искусство, Конкурсы, Международный конкурс имени Крушельницкой.
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