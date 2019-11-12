Во Львове состоится Международный конкурс имени Крушельницкой

Пятый Международный конкурс оперных певцов имени Соломии Крушельницкой начинается 12 ноября во Львовской национальной опере. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Конкурс продлится 12-22 ноября 2019 года. Участие в нем примут 54 оперных певца и певицы в возрасте до 35 лет из Украины, Армении, Польши, Беларуси и Венгрии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 12 ноября в 13:30 состоится жеребьевка, в 17:30 - пресс-брифинг и торжественное открытие конкурса. В этот вечер на сцене Львовской оперы будет звучать "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта в режиссуре Василия Вовкуна, дирижер - Юрий Бервецкий.
Соревнования будут проходить в три тура. В первом (13-15 ноября) участники будут исполнять арии в сопровождении фортепиано; во 2-м (17-18 ноября), куда попадут только 24 певца - в сопровождении оркестра. В предлагаемой для выполнения программе, кроме мировой классики, обязательна ария из опер украинских композиторов - Дмитрия Бортнянского, Семена Гулак-Артемовского, Николая Аркаса, Николая Лысенко.
Особенность конкурса в том, что в третьем туре (19-21 ноября), в который выберут 10 конкурсантов, певцы выступят в операх из репертуара театра. Это невероятный вызов, ведь подготовиться к спектаклю можно будет только после одной утренней репетиции.
Певцы будут соревноваться за большой призовой фонд, составляющий более 35 тыс. долларов, ряд специальных призов и наград. Завершится конкурс 22 ноября награждением и гала-концертом победителей.
Оценивать выступления будут члены жюри из Украины, Польши, Австрии, Германии, Молдовы и Словакии во главе с солисткой Венской оперы Викторий Лукьянец.