Nature Photographer of The Year: названы призеры конкурса на лучшее фото природы (Фото)

NPOTY поддерживает различные природоохранные организации, список которых каждый раз разный. Соревнование проводится уже четвёртый год подряд, и в этот раз судьям на оценку пришло 14000 снимков из 73 стран. Победителем 2019 года стал венгр Чаба Дарочи и его снимок "Прыжок", который также завоевал первое место в категории "Чёрное и белое". Но и другие победители и призёры тоже чертовски хороши!
1. Победитель конкурса — "Прыжок"
Автор: Csaba Daróczi.
2. "Приветствие солнца" — победитель в категории "Птицы"
Автор: Peter Cech.
3. "Приземление беркута" — второе место в категории "Птицы"
Автор: Audun Rikardsen.
4. "Падший идол" — победитель в категории "Растения и грибы"
Автор: David Frutos Egea.
5. "В лесном королевстве" — второе место в категории "Растения и грибы"
Автор: Juan Jesús González Ahumada.
6. "Под снегом…" — победитель в категории "Млекопитающие"
Автор: Stefano Quirini.
7. "Тапир-пловец" — второе место в категории "Млекопитающие"
Автор: Marcio Esteves Cabral.
8. "Дождливый день" — победитель в категории "Пейзаж"
Автор: Ales Krivec.
9. "Амёба" — второе место в категории "Пейзаж"
Автор: Luis Manuel Vilariño Lopez.
10. "Золотой дождь" — первое место в категории "Другие животные"
Автор: Norbert Kaszás.
11. "Горгона" — второе место в категории "Другие животные"
Автор: Alena Shevtsova.
12. "Галловейские коровы под мостом" — первое место в категории "Пейзажи Нижних Земель"
Автор: Karin de Jonge.
13. "Змея" — второе место в категории "Пейзажи Нижних Земель"
Автор: Sam Mannaerts.
14. "Вверх" — первое место в категории "Под водой"
Автор: Alexey Zozulya.
15. "Танцующие на свету" — второе место в категории "Под водой"
Автор: Domenico Tripodi.
16. "Счастье растёт на деревьях" — победитель в категории "Искусство в природе"
Автор: Simone Baumeister.
17. "Квассия" — второе место в категории "Искусство в природе"
Автор: Bart Siebelink.
18. "Одинокие" — первое место в категории "Человек и природа"
Автор: Luke Massey.
19. "Трофейные белые носороги" — второе место в категории "Человек и природа"
Автор: Britta Jaschinski.
20. "Моё озеро" — победитель в категории "Портфолио"
Автор: Gheorghe Popa.
21. "Прыжок" — победитель в категории "Чёрное и белое"
Автор: Csaba Daróczi.
22. "Дикость" — второе место в категории "Чёрное и белое"
Автор: Alain Ernoult.
23. "Симфония номер 5" — первое место в категории "Молодой фотограф"
Автор: Giacomo Redaelli.
24. "Близкая встреча за границей леса" — второе место в категории "Молодой фотограф"
Автор: Tobias Gjerde.