Nature Photographer of The Year: названы призеры конкурса на лучшее фото природы (Фото)

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NPOTY поддерживает различные природоохранные организации, список которых каждый раз разный. Соревнование проводится уже четвёртый год подряд, и в этот раз судьям на оценку пришло 14000 снимков из 73 стран. Победителем 2019 года стал венгр Чаба Дарочи и его снимок "Прыжок", который также завоевал первое место в категории "Чёрное и белое". Но и другие победители и призёры тоже чертовски хороши!

1. Победитель конкурса — "Прыжок"

Автор: Csaba Daróczi.