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Nature Photographer of The Year: названы призеры конкурса на лучшее фото природы (Фото)

Смотрите фото (27)
Nature Photographer of The Year: названы призеры конкурса на лучшее фото природы (Фото)
21:33 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Nature Photographer of The Year (NPOTY) — это конкурс, участники которого борются за звания лучшего фотографа природы.

  • 1

    NPOTY поддерживает различные природоохранные организации, список которых каждый раз разный. Соревнование проводится уже четвёртый год подряд, и в этот раз судьям на оценку пришло 14000 снимков из 73 стран. Победителем 2019 года стал венгр Чаба Дарочи и его снимок "Прыжок", который также завоевал первое место в категории "Чёрное и белое". Но и другие победители и призёры тоже чертовски хороши!

    1. Победитель конкурса — "Прыжок"

    Автор: Csaba Daróczi.

  • 2

    2. "Приветствие солнца" — победитель в категории "Птицы"

    Автор: Peter Cech.

  • 3

    3. "Приземление беркута" — второе место в категории "Птицы"

    Автор: Audun Rikardsen.

  • 4

    4. "Падший идол" — победитель в категории "Растения и грибы"

    Автор: David Frutos Egea.

  • 5

    5. "В лесном королевстве" — второе место в категории "Растения и грибы"

    Автор: Juan Jesús González Ahumada.

  • 6

    6. "Под снегом…" — победитель в категории "Млекопитающие"

    Автор: Stefano Quirini.

  • 7

    7. "Тапир-пловец" — второе место в категории "Млекопитающие"

    Автор: Marcio Esteves Cabral. 

  • 8

    8. "Дождливый день" — победитель в категории "Пейзаж"

    Автор: Ales Krivec.

  • 9

    9. "Амёба" — второе место в категории "Пейзаж"

    Автор: Luis Manuel Vilariño Lopez.

  • 10

    10. "Золотой дождь" — первое место в категории "Другие животные"

    Автор: Norbert Kaszás.

  • 11

    11. "Горгона" — второе место в категории "Другие животные"

    Автор: Alena Shevtsova.

  • 12

    12. "Галловейские коровы под мостом" — первое место в категории "Пейзажи Нижних Земель"

    Автор: Karin de Jonge.

  • 13

    13. "Змея" — второе место в категории "Пейзажи Нижних Земель"

    Автор: Sam Mannaerts.

  • 14

    14. "Вверх" — первое место в категории "Под водой"

    Автор: Alexey Zozulya.

  • 15

    15. "Танцующие на свету" — второе место в категории "Под водой"

    Автор: Domenico Tripodi.

  • 16

    16. "Счастье растёт на деревьях" — победитель в категории "Искусство в природе"

    Автор: Simone Baumeister.

  • 17

    17. "Квассия" — второе место в категории "Искусство в природе"

    Автор: Bart Siebelink.

  • 18

    18. "Одинокие" — первое место в категории "Человек и природа"

    Автор: Luke Massey.

  • 19

    19. "Трофейные белые носороги" — второе место в категории "Человек и природа"

    Автор: Britta Jaschinski.

  • 20

    20. "Моё озеро" — победитель в категории "Портфолио"

    Автор: Gheorghe Popa.

  • 21

    21. "Прыжок" — победитель в категории "Чёрное и белое"

    Автор: Csaba Daróczi.

  • 22

    22. "Дикость" — второе место в категории "Чёрное и белое"

    Автор: Alain Ernoult.

  • 23

    23. "Симфония номер 5" — первое место в категории "Молодой фотограф"

    Автор: Giacomo Redaelli.

  • 24

    24. "Близкая встреча за границей леса" — второе место в категории "Молодой фотограф"

    Автор: Tobias Gjerde.

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Конкурс, Фотографии, Искусство, Снимки, Фотограф, Nature Photographer of The Year, NPOTY.
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