Полны человеческих эмоций: животные на снимках Тима Флача (Фото)

1 Тим Флач (Tim Flach) родился в 1958 году в Лондоне и до сих пор живет в британской столице. Закончив в 1983 году магистратуру в школе искусств Св. Мартина, где он изучал фотографию и прикладную живопись, Тим занялся рекламной фотографией.

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3 Он работал с Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar, Sony и другими крупными заказчиками. Но настоящая известность пришла к нему, когда он начал работать с животными.

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5 Первый раз Тим Флач попробовал снимать зверей лет в восемнадцать в Лондонском зоопарке. Но, по его словам, прошло еще десять лет, прежде чем что-то начало получаться.

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7 Журнал Life так описал художественный метод фотографа: "Тим Флач использует принципы создания человеческого портрета и словарь жестов и взглядов, которые как эхо отражают наши собственные, играя на наших предрасположенностях и симпатиях".

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