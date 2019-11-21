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Полны человеческих эмоций: животные на снимках Тима Флача (Фото)

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Полны человеческих эмоций: животные на снимках Тима Флача (Фото)
15:09 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Эти портреты — по-другому и не скажешь — полны почти человеческих эмоций.

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    Тим Флач (Tim Flach) родился в 1958 году в Лондоне и до сих пор живет в британской столице. Закончив в 1983 году магистратуру в школе искусств Св. Мартина, где он изучал фотографию и прикладную живопись, Тим занялся рекламной фотографией.

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    Он работал с Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar, Sony и другими крупными заказчиками. Но настоящая известность пришла к нему, когда он начал работать с животными.

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    Первый раз Тим Флач попробовал снимать зверей лет в восемнадцать в Лондонском зоопарке. Но, по его словам, прошло еще десять лет, прежде чем что-то начало получаться.

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    Журнал Life так описал художественный метод фотографа: "Тим Флач использует принципы создания человеческого портрета и словарь жестов и взглядов, которые как эхо отражают наши собственные, играя на наших предрасположенностях и симпатиях".

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    "Мы работали под мелкой изморосью помета, потому что мыши там висели по двести штук на квадратный фут. Очень скоро мы все оказались сплошь покрыты омерзительной слизью, и фотооборудование скользило в руках. Добавьте сюда ужасающую вонь аммиака, от которой не спасали даже респираторы, и жару — внутри было на десять градусов жарче, чем снаружи, а дело происходило в Техасе. Кроме того, оказалось, что та пещера, кроме мышей, приютила кусачих жуков, что тоже не слишком помогало в работе. Как только мы закончили съемку — немедленно залезли в ближайшее озеро", — рассказывал Тим о съемках летучих мышей.

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Животные, Портрет, Искусство, Снимки, Фотограф, Тим Флач.
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