Полны человеческих эмоций: животные на снимках Тима Флача (Фото)

Тим Флач (Tim Flach) родился в 1958 году в Лондоне и до сих пор живет в британской столице. Закончив в 1983 году магистратуру в школе искусств Св. Мартина, где он изучал фотографию и прикладную живопись, Тим занялся рекламной фотографией.
Он работал с Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar, Sony и другими крупными заказчиками. Но настоящая известность пришла к нему, когда он начал работать с животными.
Первый раз Тим Флач попробовал снимать зверей лет в восемнадцать в Лондонском зоопарке. Но, по его словам, прошло еще десять лет, прежде чем что-то начало получаться.
Журнал Life так описал художественный метод фотографа: "Тим Флач использует принципы создания человеческого портрета и словарь жестов и взглядов, которые как эхо отражают наши собственные, играя на наших предрасположенностях и симпатиях".
"Мы работали под мелкой изморосью помета, потому что мыши там висели по двести штук на квадратный фут. Очень скоро мы все оказались сплошь покрыты омерзительной слизью, и фотооборудование скользило в руках. Добавьте сюда ужасающую вонь аммиака, от которой не спасали даже респираторы, и жару — внутри было на десять градусов жарче, чем снаружи, а дело происходило в Техасе. Кроме того, оказалось, что та пещера, кроме мышей, приютила кусачих жуков, что тоже не слишком помогало в работе. Как только мы закончили съемку — немедленно залезли в ближайшее озеро", — рассказывал Тим о съемках летучих мышей.