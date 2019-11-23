Больше, чем просто тату: истории, что хотели оставить люди у себя под кожей вместе с чернилами

1 "У меня только эта татуировка. Это точная копия татуировки моего деда — этот номер ему присвоили в концентрационном лазере Маутхаузен во время Второй мировой. Он прожил долгую и счастливую жизнь, дожив до 96 лет. После похорон я отправился с фотографией татуировки в салон, рассказал художнице о смысле изображения. Весь процесс занял не больше времени, чем я печатаю этот пост. Я протянул ей деньги, но тату-мастер оттолкнула их: "Я занимаюсь этим 12 лет, это самая важная татуировка, которую я когда-либо делала. Бесплатно, парень"".

2 "Я сделал тату моих родителей, собаки и дома. Это дом, который построили мои родители, собака в окне, и инициалы моих родителей, их почерком. Я вырос здесь. А вот что случилось 28 июня 2017 года. Утечка пропана спровоцировала взрыв, который снес весь первый этаж трехэтажного дома. Он убил моих родителей и мою немецкую овчарку. Все было уничтожено, кроме нескольких фотографий.

3 "Мой отец умер 15 декабря 2016 года. Сегодня я, наконец, сделала татуировку".

4 "Сегодня сделал свою первую татуировку. Большой кирпичик — мой старший брат, который умер в день своего сорокалетия. Он в его любимом цвете, а маленький кирпичик — это я обнимаю большой. Желтый мой любимый цвет. Мы всегда собирали лего вместе".

5 "12 лет я принимал героин, сегодня 4 года с тех пор, как я завязал. Каждый год 23 июля я ставлю черту".

6 Отец вытатуировал кохлеарный имплант — в точности такой, какой носит его дочь.

7 "Мой отец умер до моего рождения, я никогда не видел его. Но все, кто знал его, говорили, что я копия своего отца. В свой последний год в школе я выбрал из всего списка литературы „Кони, кони“ Кормака Маккарти. Увидев, что я читаю эту книгу, мама побежала в свою комнату и вернулась с точной такой же книгой 1993 года. Закладка лежала на странице 128. Оказалось, что отец читал эту книгу до своей смерти. И тогда я решил сделать татуировку, которая бы отмечала мою связь с отцом, ведь она есть, несмотря на то что я с ним даже не виделась".

8 Его сын умер в прошлом году от синдрома внезапной младенческой смерти. Отец сделал татуировку в виде звуковой волны смеха своего сына.

9 "Около месяца назад я потерял друга во время похода в горы. Я смотрел, как он падает с 50 метров и разбивается насмерть. Эта татуировка — напоминание мне о нем и о безопасном восхождении".

10 Эта женщина потеряла все во время урагана Катрина. Она поставила себе цель заново построить дом — такой же, как она потеряла. Чтобы не забыть, как он выглядел, она вытатуировала план комнат у себя на руках.

11 "Когда мне было семь, мой отец совершил самоубийство. Тогда еще я не понимал, что случилось, знал только, что перестал видеть папочку. Когда я вырос, я больше узнал об этом проблеме, читал новости, слышал от друзей, как кто-то говорил, что „кто-то свел счеты с жизнью“. Меня беспокоило, что люди моего возраста сводили счеты с жизнью, потому что были несчастны. В прошлом году кто-то — я даже не знал его лично, только через общих друзей — покончил с собой из-за временной проблемы. После этого я задумал проект „точка с запятой“. Проект для людей, которые сталкиваются с трудностями, депрессией и мыслями о суициде, которые могли бы перестать двигаться дальше, но не перестали. Точка с запятой — это символ, в предложении его используют для разделения двух мыслей. Точка обрывает мысль, а точка с запятой — продолжает. Идея проекта заключается в том, чтобы не останавливаться, если вы можете идти дальше. Предложение — это ваша жизнь, а ее автор — вы сами".