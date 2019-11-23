Скачать
Суббота, 23.11.2019
Moody's улучшило рейтинг Украины до "Caa1"
Moody's улучшило рейтинг Украины до "Caa1"
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Крайне важный витамин: лучшие альтернативные источники витамина D
Крайне важный витамин: лучшие альтернативные источники витамина D

Больше, чем просто тату: истории, что хотели оставить люди у себя под кожей вместе с чернилами

Смотрите фото (14)
Больше, чем просто тату: истории, что хотели оставить люди у себя под кожей вместе с чернилами
03:41 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Люди делают татуировки не только для красоты — многие служат напоминанием о важных событиях в жизни или о людях, которые что-то изменили в их судьбе.

  • 1

    "У меня только эта татуировка. Это точная копия татуировки моего деда — этот номер ему присвоили в концентрационном лазере Маутхаузен во время Второй мировой.

    Он прожил долгую и счастливую жизнь, дожив до 96 лет. После похорон я отправился с фотографией татуировки в салон, рассказал художнице о смысле изображения. Весь процесс занял не больше времени, чем я печатаю этот пост. Я протянул ей деньги, но тату-мастер оттолкнула их: "Я занимаюсь этим 12 лет, это самая важная татуировка, которую я когда-либо делала. Бесплатно, парень"".

  • 2

    "Я сделал тату моих родителей, собаки и дома. Это дом, который построили мои родители, собака в окне, и инициалы моих родителей, их почерком. Я вырос здесь.

    А вот что случилось 28 июня 2017 года. Утечка пропана спровоцировала взрыв, который снес весь первый этаж трехэтажного дома. Он убил моих родителей и мою немецкую овчарку.

    Все было уничтожено, кроме нескольких фотографий. 

  • 3

    "Мой отец умер 15 декабря 2016 года. Сегодня я, наконец, сделала татуировку".

  • 4

    "Сегодня сделал свою первую татуировку. Большой кирпичик — мой старший брат, который умер в день своего сорокалетия. Он в его любимом цвете, а маленький кирпичик — это я обнимаю большой. Желтый мой любимый цвет. Мы всегда собирали лего вместе".

  • 5

    "12 лет я принимал героин, сегодня 4 года с тех пор, как я завязал. Каждый год 23 июля я ставлю черту".

  • 6

    Отец вытатуировал кохлеарный имплант — в точности такой, какой носит его дочь.

  • 7

    "Мой отец умер до моего рождения, я никогда не видел его. Но все, кто знал его, говорили, что я копия своего отца. В свой последний год в школе я выбрал из всего списка литературы „Кони, кони“ Кормака Маккарти. Увидев, что я читаю эту книгу, мама побежала в свою комнату и вернулась с точной такой же книгой 1993 года. Закладка лежала на странице 128. Оказалось, что отец читал эту книгу до своей смерти. И тогда я решил сделать татуировку, которая бы отмечала мою связь с отцом, ведь она есть, несмотря на то что я с ним даже не виделась".

  • 8

    Его сын умер в прошлом году от синдрома внезапной младенческой смерти. Отец сделал татуировку в виде звуковой волны смеха своего сына.

  • 9

    "Около месяца назад я потерял друга во время похода в горы. Я смотрел, как он падает с 50 метров и разбивается насмерть. Эта татуировка — напоминание мне о нем и о безопасном восхождении".

  • 10

    Эта женщина потеряла все во время урагана Катрина. Она поставила себе цель заново построить дом — такой же, как она потеряла. Чтобы не забыть, как он выглядел, она вытатуировала план комнат у себя на руках.

  • 11

    "Когда мне было семь, мой отец совершил самоубийство. Тогда еще я не понимал, что случилось, знал только, что перестал видеть папочку. Когда я вырос, я больше узнал об этом проблеме, читал новости, слышал от друзей, как кто-то говорил, что „кто-то свел счеты с жизнью“. Меня беспокоило, что люди моего возраста сводили счеты с жизнью, потому что были несчастны. В прошлом году кто-то — я даже не знал его лично, только через общих друзей — покончил с собой из-за временной проблемы. После этого я задумал проект „точка с запятой“. Проект для людей, которые сталкиваются с трудностями, депрессией и мыслями о суициде, которые могли бы перестать двигаться дальше, но не перестали. Точка с запятой — это символ, в предложении его используют для разделения двух мыслей. Точка обрывает мысль, а точка с запятой — продолжает. Идея проекта заключается в том, чтобы не останавливаться, если вы можете идти дальше. Предложение — это ваша жизнь, а ее автор — вы сами".

  • 12

    "Эта татуировка посвящена моей сестре, проигравшей битву с раком. Она не могла писать долго, но всегда подписывала открытки своей рукой. Эта татуировка — копия с последней открытки, которую она подписала для меня. Я не смог придумать лучшего способа сохранить ее имя, чем запечатлеть его ее же почерком".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

История, Татуировка, Тату, Искусство, Напоминание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
04 Трамп о Рашагейте: Самый большой скандал в истории Штатов
05 Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
Сербия отрицает, что продавала мины Украине
На Луганщине задержали бывшего боевика &quot;ЛНР&quot;
На Луганщине задержали бывшего боевика "ЛНР"
Минэкономики будет формировать набсоветы важных госкомпаний
Минэкономики будет формировать набсоветы госкомпаний
Рецепт дня: закусочный торт &quot;Наполеон&quot;
Рецепт дня: закусочный торт "Наполеон"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь