Потрясающие аэроснимки мегаполисов мира от Райана Купманса (Фото)

1 Они вошли в новую книгу Райана Купманса (Ryan Koopmans) под названием «Превосходство» («Vantage»), где собраны головокружительные ракурсы со всего мира.

2 Фотограф голландско-канадского происхождения в течение 10 лет колесил по миру, чтобы запечатлеть самые впечатляющие триумфы человечества.

3 33-летний Райан Купманс побывал в Азии, Африке, Европе, Северной и Южной Америках, собирая материал для своей грандиозной книги.

4 На его снимках представлена потрясающая архитектура Дубай, Сингапура, Лондона, Южной Африки, Роттердама и Чикаго.

5 Идеальный ракурс для своих фотографий он выбирает, поднимаясь на крыши домов или даже на гору.

6 Иногда мастер использует дрон, но предпочитает работать с обычной камерой с высоким разрешением.

7 Райан Купманс посвятил своему любимому делу целое десятилетие, путешествуя по планете.