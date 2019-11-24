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Потрясающие аэроснимки мегаполисов мира от Райана Купманса (Фото)

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Потрясающие аэроснимки мегаполисов мира от Райана Купманса (Фото)
17:21 Сегодня Телеграф Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Эти захватывающие фотографии самых больших городов на планете с ультравысоким разрешением были сделаны с высоты птичьего полета.

  • 1

    Они вошли в новую книгу Райана Купманса (Ryan Koopmans) под названием «Превосходство» («Vantage»), где собраны головокружительные ракурсы со всего мира.

  • 2

    Фотограф голландско-канадского происхождения в течение 10 лет колесил по миру, чтобы запечатлеть самые впечатляющие триумфы человечества.

  • 3

    33-летний Райан Купманс побывал в Азии, Африке, Европе, Северной и Южной Америках, собирая материал для своей грандиозной книги.

  • 4

    На его снимках представлена потрясающая архитектура Дубай, Сингапура, Лондона, Южной Африки, Роттердама и Чикаго.

  • 5

    Идеальный ракурс для своих фотографий он выбирает, поднимаясь на крыши домов или даже на гору.

  • 6

    Иногда мастер использует дрон, но предпочитает работать с обычной камерой с высоким разрешением.

  • 7

    Райан Купманс посвятил своему любимому делу целое десятилетие, путешествуя по планете.

  • 8

    Несмотря на то, что снимал он преимущественно здания, главное для мастера фотографии было показать воплощенный в них опыт людей.

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Фотографии, Искусство, Фото, Фотограф, Райан Купманс, Ryan Koopmans.
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