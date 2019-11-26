Тайны пропавших картин: неожиданные находки мировых шедевров

Новости культуры:И по сей день остаётся тайной местонахождение огромного количества художественых шедевров, созданных великими мастерами.

Тайна говорящей мыши

Стюарт Литтл, говорящая мышь, придуманная Е. Б. Уайтом для детской книги, по которой позже был снят фильм, помогла решить загадку венгерского шедевра, пропавшего более 80 лет назад. Речь идет об авангардной работе Роберта Берени «Спящая женщина с черной вазой». Черно-белое фото с выставки 1928 года было самым последним публичным свидетельством ее существования. Картина просто исчезла в 1920-х годах, и создавалось такое впечатление, что никто не знал, что с ней случилось. Затем, на Рождество в 2009 году, исследователь Венгерской национальной галереи в Будапеште Герджели Барки решил посмотреть фильм 1999 года «Стюарт Литтл» со своей маленькой дочерью Лолой. К его удивлению, он увидел пропавшую картину на экране - она висела над каминной полкой в семейном доме Литтла.

Чтобы узнать, как ценное полотно оказалось среди декораций голливудского детского фильма, Барки написал множество писем людям, работающим в Columbia Pictures и Sony Pictures. Два года спустя бывший помощник дизайнера Sony Pictures отправила ему по электронной почте ответ. Она купила шедевр всего за 500 долларов в магазине антиквариата в Пасадене, Калифорния, чтобы украсить гостиную Литтла на съемочной площадке. После съемок дизайнер забрала картину домой и повесила ее на стене в комнате. После того, как женщина продала шедевр Берени частному коллекционеру, картина была возвращена в Венгрию, где она была продана на аукционе в Будапеште за 229 500 евро в 2014 году.

Тайна алтаря

Ключом к одной из величайших тайн великого мира была Джин Престон, пожилая пенсионерка из Оксфорда, Англия, которая всегда ела замороженные обеды, покупала одежду из каталога и путешествовала только пешком или на автобусе. Она вела очень скромную жизнь, будто подражая скромным ценностям мастера эпохи Возрождения и доминиканского монаха Фра Анджелико (который считал, что истинная ценность его картин заключается в их духовной красоте, а не в мирских деньгах, которые они могли принести ему). Смиренный Фра Анджелико был причислен к лику блаженных в 1982 году Папой Иоанном Павлом II.

Самая восхитительная работа Фра Анджелико, алтарь монастыря Сан-Марко во Флоренции, был заказан его покровителем Козимо де Медичи в 1438 году. Основная панель алтаря, изображающая Мадонну с ребенком, все еще находится в Сан-Марко. Но восемь небольших панелей с изображениями портретов святых были изначально потеряны во время наполеоновских войн. Шесть из них позже были объявились в галереях и частных коллекциях по всему миру. Но последние две панели пропали без вести на 200 лет, пока их не обнаружили за дверью гостевой спальни мисс Престон. Джин Престон впервые заметила эти шедевры в «коробке всякой мелочевки», когда она работала в музее в Калифорнии. Никто не интересовался ими, поэтому она попросила купить панели за 200 долларов своего отца-коллекционера. Когда тот умер, мисс Престон унаследовала их.

На протяжении большей части своей жизни мисс Престон не знала реальной ценности этих картин. В 2005 году она попросила искусствоведа Майкла Ливерсиджа посмотреть на них. Узнав, что у нее есть недостающие панели алтаря Сан-Марко, она просто повесила их обратно за дверью своей спальни. После ее смерти две картины были проданы на аукционе в 2007 году примерно за 3,9 миллиона долларов.

Тайна небрежной реставрации

В 1960 году, иллюстратор комиксов Дональд Трахте из Вермонта купил за 900 долларов картину у своего соседа, художника Нормана Роквелла. Эта картина по названию «Покидая отчий дом» была показана на обложке журнала Saturday Evening Post в 1954 году. После того, как Трахте умер в 2005 году в возрасте 89 лет, его семейные и художественные эксперты не могли понять, почему у картины в доме Трахте было так много отличий от ее снимка на обложке Saturday Evening Post.

Сначала эксперты предположили, что картина хранилась в плохих условиях и была небрежно реставрирована. Но в конце концов они поняли, что картину не восстанавливали. Убедившись, что они имеют дело с подделкой, взрослые сыновья Трахте решили обыскать мастерскую своего отца. Один из мужчин заметил дырку в деревянной обшивке комнаты. Они разобрали фальшивую стену и обнаружили потайную комнату с подлинной картиной Роквелла. Теперь считается, что Трахте подделал картину около 1973 года во время развода. Оригинал был продан на аукционе за $ 15,4 млн в 2006 году.

Тайна Ломбардии

Этот шедевр так долго не могли найти, что некоторые люди сомневались в его существовании. Затем, в 2013 году, картина Леонардо да Винчи, изображающая Изабеллу д'Эсте, маркизу Мантуя, была обнаружена в частной коллекции в швейцарском банковском хранилище, и тайна 500-летней давности оказалась решена. Считается, что картина была приобретена семьей владельца в начале 1900-х годов. Да Винчи сделал карандашный эскиз Изабеллы д'Эсте в 1499 году в Мантуе (регион Ломбардия в Италии). Этот эскиз сегодня находится во французском Лувре.

Маркиза написала да Винчи, попросив его, чтобы он сделал картину из эскиза. До недавнего времени искусствоведы полагали, что художник не нашел времени для завершения картины или просто потерял к ней интерес. Некоторые эксперты, такие как Мартин Кемп из Тринити-колледжа, Оксфорд, и вовсе сомневаются в подлинности картины, указывая на некоторые стилистические детали, которые не использовал художник. Но другие эксперты, такие как ведущий мировой ученый по творчеству да Винчи, Карло Педретти из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, не согласны с Кемпом.

«Нет никаких сомнений в том, что портрет - это работа Леонардо», - сказал он. Педретти полагает, что да Винчи нарисовал лицо, а его помощники да Винчи нарисовали пальмовый лист, который держала д'Эсте на картине. Углеродный анализ предполагает 95-процентную вероятность того, что картина была создана между 1460 и 1650 годами. Пигменты и грунтовка такие же, как и у всех работ да Винчи. Учитывая, что всего существует не более 20 подлинных картин да Винчи, эта работа может стоить десятки миллионов долларов.

Тайна кухни рабочего автомастерской

В 1975 году два украденных шедевра были куплены за 25 долларов итальянским рабочим автомастерской на аукционе утерянных и невостребованных предметов итальянской национальной железной дороги. Это были картины «Девушка с двумя стульями» Пьера Боннара и «Натюрморт с фруктами на столе и маленькой собачкой» Поля Гогена. Они были украдены у британской пары в 1970 году, и вместе оценивались в 50 миллионов долларов. Но рабочий понятия не имел, насколько ценны картины. Он просто повесил их на кухне, где они и провисели почти 40 лет. Когда его сын попытался продать шедевры в 2013 году, искусствоведы, которые оценивали картины, поняли, что те были украдены. Полицию предупредили, что мужчина и его сын не являются подозреваемыми. Британская пара, которая первоначально владела картинами, уже умерла, не оставив наследников. Поэтому полиция сейчас должна определить, кто владеет картинами.

Тайна мусорки

Когда Элизабет Гибсон ходила за кофе мартовским утром в 2003 года, она увидела красочную абстрактную картину, зажатую между двумя большими мешками для мусора перед жилым домом в Манхэттене. Картина понравилась эта картина, но она никак не думала, что это знаменитый шедевр, особенно, учитывая ее дешевую раму. Полотном, которое Гибсон достала из мусорки в тот день, на самом деле была «Три человека» - работа 1970 года мексиканского художника Руфино Тамайо. Она была украдена в 1980-х годах у настоящих владельцев, супружеской пары в Хьюстоне. Г-жа Гибсон сначала повесила картину в своей квартире, но в конце концов осмотрела ее и заметила наклейки галереи на обратной стороне. В итоге женщина 3 года пыталась найти больше информации, это только через три года кто-то из галереи сообщил ей о пропаже.

Когда женщина вызвала эксперта из Sotheby's, тот подтвердил оригинальность картины, вручил Элизабет вознаграждение в размере 15 000 долларов от первоначальных владельцев и гонорар от Sotheby's. Впоследствии данная картина была продана на аукционе Sotheby's за более чем 1 миллион долларов в ноябре 2007 года.

Тайна пьяного перекупщика

Сначала никто в этой странной истории не знал, что Томас Дойл был преступником, и за 34 года его уже 11 раз обвиняли в краже. На этот раз он убедил инвестора Гэри Фитцджеральда заплатить 880 000 долларов за предполагаемую 80-процентную долю картины маслом «Портрет девушки» французского художника XIX века Жан-Батиста Камиля Коро. Дойл заплатил всего $ 775 000 за шедевр, а не 1,1 миллиона долларов, как он сказал Фитцджеральду, а также уверил Фитцджеральда, что другой покупатель был готов заплатить за картину 1,7 миллиона долларов (что также было неправдой). Фактически, Дойл предположительно знал, что картина стоит не более 700 000 долларов. А теперь самое странное. Предполагаемая подруга Дойла, Кристин Траджен, была, по-видимому, настоящим основным владельцем картины, а Дойл был ее совладельцем. Она также якобы не знала криминального прошлого.

28 июля 2010 года оба совладельца полотна отправили одного из партнеров Дойла, Джеймса Хаггерти, в качестве посредника, чтобы тот встретился с потенциальным покупателем картины в отеле в Манхэттене. В итоге покупатель не приехал, а посредник, пока ждал его, употребил немало алкоголя. Позже камеры засекли, что он вышел из отеля примерно в 12:50 с картиной. Но он приехал в свою квартиру около 2:30 утра без шедевра Коро. Посредник утверждал, что он не помнит, что случилось с картиной, поскольку был пьян. Кристин Траджен подала в суд на посредника, а затем Дойл был арестован по обвинению в мошенничестве и обмане Фитцджеральда (человека, который заплатил ему 880 000 долларов за 80 процентов картины). Но никто не знал, где пропал шедевр, пока швейцар в другом здании Манхэттена рядом с отелем не вернулся из отпуска. Он нашел картину в кустах. Дойл сел на 6 лет в тюрьму, а полотно Коро было продано для возмещения денег обманутому инвестору Фитцджеральду.

Тайна блошиного рынка

Как говорится в старой поговорке, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, это именно так. Поэтому, когда Марсия Фукуа из Вирджинии заявила, что приобрела картину Ренуара размером с салфетку «Пейзаж на берегу Сены» за 7 долларов в 2009 году на блошином рынке, это казалось невероятным. Сначала женщина пыталась продать картину через аукционный дом, но позже картина была признана украденной из Балтиморского художественного музея в 1951 году. Брат Марсии рассказал, что эта картина висела в доме его матери в течение десятилетий, с тех пор, как она поступила в художественный колледж в Балтиморе в 1951 году (когда картина исчезла). Мэтт подумал, что картина была подарком его матери от жениха, но та никогда не рассказывала ему подробности. В итоге картину вернули в музей.

Тайна печи

Часть тайны этих пропавших шедевров живописи была разгадана, но другая часть навеки останется покрытой мраком. В октябре 2012 года из музея Кунстхала в Роттердаме было похищено семь картин стоимостью десятки миллионов долларов. Среди них были работы Мейера де Хаана, Люсьена Фрейда, Поля Гогена, Анри Матисса, Клода Моне и Пабло Пикассо. Согласно снимкам камеры безопасности, двое мужчин взломали систему безопасности и похитили добычу менее чем за две минуты. След преступников привел в Роттердам, затем в бедную деревню Каркали в Румынии, где жил по крайней мере один из воров.

Там мать одного из воров утверждала, что сожгла картины в печи, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы уличить ее сына. В суде она отказалась от этого заявления. «Мы нашли много пигментов, используемых в профессиональных масляных красках, - сказал Эрнест Оберландер-Тарновеану, директор музея, который проанализировал золу. - В итоге мы пришли к выводу, что кто-то действительно сжигал картины маслом в печи. Но что это были за картины, неизвестно». Три молодых румынских вора были осуждены, поэтому известно, кто украл шедевры живописи. Но, видимо, уже никто не узнает, были ли картины действительно сожжены или просто спрятаны. Мать вора получила два года за содействие преступнику.

Тайна незнакомца

81-летний немец Корнелиус Гурлитт «был человеком, которого не существовало». Он не был зарегистрирован ни в каких правительственных учреждениях Германии, и у него не было пенсионного или медицинского страхования. Но у него была куча денег, когда таможенники остановили его на поезде в Мюнхене. В рамках налогового расследования власти обыскали захламленную квартиру Гурлитта в пригороде Мюнхена в 2011 году. Среди мусора они обнаружили коллекцию из более чем 1400 произведений стоимостью более 1,3 миллиарда долларов, в том числе шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо, рисунки, гравюры, картины, гравюры и офорты. Считалось, что большая часть искусства была захвачена нацистами.

Безработный отшельник Гурлитт жил на деньги, которые он получал с периодической продажи произведений искусства. Его отец Хильдебранд Гурлитт был коллекционером произведений искусства, когда нацисты пришли к власти. Несмотря на то, что у него была еврейская бабушка, Хильдебранда нацисты ценили, потому что у него были контакты, чтобы продавать награбленное иностранным покупателям. Однако Хильдебранд тайно продавал некоторые картины «для себя» и прятал остальные, утверждая, что эти шедевры были уничтожены, когда его квартира была подвергнута бомбежке во время войны. Еще одна коллекция из более чем 200 предметов была обнаружена в доме Корнелиуса Гурлитта в Зальцбурге.