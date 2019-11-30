Хорошо рассмотрите эти картины и вы увидите больше (Фото)

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Польский художник Яцек Йерка известен своими выразительными картинами, в сюжете которых обычно фигурируют странные монстры, сказочные пейзажи и экстраординарные архитектурные строения.

Он получил признание от различных научно-фантастических и фэнтезийных писателей.

Работы Йерка даже используют для создания галлюциногенных пазлов.

Яцек Йерка – польский художник-сюрреалист, выпускник факультета изобразительного искусства Университета Николая Коперника.

Прославился художник своими фэнтэзийными сюрреалистичными картинами-загадками.

Работы художника можно встретить в некоторых американских изданиях, они выставлялись в Польше, Германии, Франции, Монако и Соединенных Штатах, а также находятся в ряде коллекций по всему миру.

В 1995 году Яцек получил премию World Fantasy Award как лучший художник.

Уже несколько десятков лет ценители искусства по всему миру восторгаются талантом художника.

Летающие корабли, растущие на деревьях ягоды, деревья, растущие неестественным образом или мир в пасти дракона – все это символы, которые раскрывают философию жизни художника и позволяют взглянуть на мире его глазами.