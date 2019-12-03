Лучшие из лучших: мастера, которые из листа бумаги творят невероятную красоту

1 Кири Кен (Kiri Ken) Японский художник Кири Кен, чей псевдоним переводится как «Режущий меч», создает невероятно изящные произведения искусства из бумаги. Некоторые его работы вырезаны настолько мелко и кропотливо, что кажется, это парящие живые существа. Талантливый японец предпочитает вырезать из бумаги морских жителей или же выразительные портреты. Несомненно, его работы вдохновлены миниатюрами, нарисованными тушью, а в тонких линиях угадывается графичная техника. Для создания своих изысканных работ японец использует специальный нож X-ACTO и особую бумагу Ehime Paper.

2 Роган Брауна (Rogan Brown) Известный благодаря своим филигранным работам в виде бумажных микроорганизмов, ирландский художник Роган Браун использует «призму воображения» для создания поразительных произведений искусства. Творения Рогана Брауна отличает то, что это не просто причудливые узоры, а своеобразная интерпретация окружающего мира. Создает свои сложные «кружева» автор, по большей части, руками, вырезая виток за витком. И лишь изредка применяет лазерную резку бумаги. Вдохновение художник черпает во всем: от очертаний клеток под микроскопом до крупномасштабных геологических структур.

3 Сюзи Тейлор (Suzy Taylor) Талантливая английская художница Сьюзи Тейлор из Хартфордшира создаёт потрясающие детализированные произведения искусства из бумаги, черпая вдохновения в своей любви к фолк-арту и цветочным мотивам. Причем вырезает девушка исключительно вручную. Сюзи настолько увлекает ее работа, что она может часами сосредоточено вырезать витиеватые линии, наблюдая, как из обыкновенного листа бумаги появляется невероятная красота.

4 Патрик Кабрал (Patrick Cabral) Филиппинский мастер Патрик Кабрал создаёт минималистические 3D-портреты редких животных. При этом бумажные скульптуры это просто его хобби, Патрик работает программистом и веб-аниматором. А в свободное время создаёт трёхмерные бумажные портреты животных, украшенные изысканными кружевными абстрактными узорами. По словам самого Патрика, таким образом он хочет обратить внимание людей на то, как хрупок этот мир.

5 Пиппа Дирлага (Pippa Dyrlaga) Художница из Йоркшира Пиппа Дирлага с ювелирной точностью превращает лист бумаги в произведение искусства. Ее творения вдохновлены природой, животными, архитектурой, поп-культурой и местностью, где художница живёт. По словам Дирлаги, она работает в традиционной технике, используя скальпель и карандаш. На один трафарет обычно уходит один лист бумаги.

6 Хина Аояма (Hina Aoyama) Японская художница Хина Аояма родилась в Йокогаме, но сейчас живет во Франции. «Ультратонкими кружевными бумажными вырезками» она увлеклась еще в 2000 году. Хина использует для работы исключительно ножницы, с ювелирной точностью и безупречной аккуратностью вырезая кружевные изящные цветы, тексты и бабочки. Из-за их хрупкости резные работы наносятся на ткань или помещаются между стеклами, что бы сохранить узоры. На создание своих чудных творений у Хины Аояма уходит от пары дней до долгих недель кропотливой работы, в зависимости от сложности задуманного эскиза.

7 Парт Котекар (Parth Kothekar) Индийский художник из Ахмадабада, Парт Котекар творит бумажные чудеса. Идея начать вырезать из бумаги пришла ему во время экспериментов с трафаретами для граффити, и то, что начиналось как хобби, превратилось в профессию. Работы художника являются отражением аспектов повседневной жизни. Самое захватывающее в этой работе, как говорит Парт, то, что он до последнего момента не знает, как его очередной шедевр будет выглядеть. И это любопытство является одной из главных причин, почему он продолжает творить.

8 Йо Хун (Yoo Hyun) Корейский художник Йо Хун вырезает из листов бумаги портреты известных личностей: Пабло Пикассо, Одри Хепберн, Майкла Джексона и других. Все работы Йо Хун вырезает вручную, используя лишь специальный резак для бумаги. Особенность его работы заключается в том, что он вырезает портреты «ёлочкой», от которой даже рябит в глазах. Ни один из этих портретов не был бы виден на белом, поэтому каждый из них представлен на тёмном фоне.

9 Риу (Riu) Художник из Японии, действующий под псевдонимом Риу в совершенстве освоил мастерство вырезания из бумаги. Свои работы японец создает с помощью канцелярского ножа. При этом он работает в технике зентангл, то есть не имеет никакого предварительного эскиза работы, а «рисует ножом» по бумаге просто так, как подсказывает ему полет фантазии. Секретом своего успеха мастер называет особое чувство ритма, которое помогает создавать новые шедевры.