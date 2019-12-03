Лучшие из лучших: мастера, которые из листа бумаги творят невероятную красоту

Кири Кен (Kiri Ken)
Японский художник Кири Кен, чей псевдоним переводится как «Режущий меч», создает невероятно изящные произведения искусства из бумаги.
Некоторые его работы вырезаны настолько мелко и кропотливо, что кажется, это парящие живые существа. Талантливый японец предпочитает вырезать из бумаги морских жителей или же выразительные портреты. Несомненно, его работы вдохновлены миниатюрами, нарисованными тушью, а в тонких линиях угадывается графичная техника. Для создания своих изысканных работ японец использует специальный нож X-ACTO и особую бумагу Ehime Paper.
Роган Брауна (Rogan Brown)
Известный благодаря своим филигранным работам в виде бумажных микроорганизмов, ирландский художник Роган Браун использует «призму воображения» для создания поразительных произведений искусства. Творения Рогана Брауна отличает то, что это не просто причудливые узоры, а своеобразная интерпретация окружающего мира. Создает свои сложные «кружева» автор, по большей части, руками, вырезая виток за витком. И лишь изредка применяет лазерную резку бумаги. Вдохновение художник черпает во всем: от очертаний клеток под микроскопом до крупномасштабных геологических структур.
Сюзи Тейлор (Suzy Taylor)
Талантливая английская художница Сьюзи Тейлор из Хартфордшира создаёт потрясающие детализированные произведения искусства из бумаги, черпая вдохновения в своей любви к фолк-арту и цветочным мотивам. Причем вырезает девушка исключительно вручную. Сюзи настолько увлекает ее работа, что она может часами сосредоточено вырезать витиеватые линии, наблюдая, как из обыкновенного листа бумаги появляется невероятная красота.
Патрик Кабрал (Patrick Cabral)
Филиппинский мастер Патрик Кабрал создаёт минималистические 3D-портреты редких животных. При этом бумажные скульптуры это просто его хобби, Патрик работает программистом и веб-аниматором. А в свободное время создаёт трёхмерные бумажные портреты животных, украшенные изысканными кружевными абстрактными узорами. По словам самого Патрика, таким образом он хочет обратить внимание людей на то, как хрупок этот мир.
Пиппа Дирлага (Pippa Dyrlaga)
Художница из Йоркшира Пиппа Дирлага с ювелирной точностью превращает лист бумаги в произведение искусства. Ее творения вдохновлены природой, животными, архитектурой, поп-культурой и местностью, где художница живёт. По словам Дирлаги, она работает в традиционной технике, используя скальпель и карандаш. На один трафарет обычно уходит один лист бумаги.
Хина Аояма (Hina Aoyama)
Японская художница Хина Аояма родилась в Йокогаме, но сейчас живет во Франции. «Ультратонкими кружевными бумажными вырезками» она увлеклась еще в 2000 году. Хина использует для работы исключительно ножницы, с ювелирной точностью и безупречной аккуратностью вырезая кружевные изящные цветы, тексты и бабочки. Из-за их хрупкости резные работы наносятся на ткань или помещаются между стеклами, что бы сохранить узоры. На создание своих чудных творений у Хины Аояма уходит от пары дней до долгих недель кропотливой работы, в зависимости от сложности задуманного эскиза.
Парт Котекар (Parth Kothekar)
Индийский художник из Ахмадабада, Парт Котекар творит бумажные чудеса. Идея начать вырезать из бумаги пришла ему во время экспериментов с трафаретами для граффити, и то, что начиналось как хобби, превратилось в профессию. Работы художника являются отражением аспектов повседневной жизни. Самое захватывающее в этой работе, как говорит Парт, то, что он до последнего момента не знает, как его очередной шедевр будет выглядеть. И это любопытство является одной из главных причин, почему он продолжает творить.
Йо Хун (Yoo Hyun)
Корейский художник Йо Хун вырезает из листов бумаги портреты известных личностей: Пабло Пикассо, Одри Хепберн, Майкла Джексона и других. Все работы Йо Хун вырезает вручную, используя лишь специальный резак для бумаги. Особенность его работы заключается в том, что он вырезает портреты «ёлочкой», от которой даже рябит в глазах. Ни один из этих портретов не был бы виден на белом, поэтому каждый из них представлен на тёмном фоне.
Риу (Riu)
Художник из Японии, действующий под псевдонимом Риу в совершенстве освоил мастерство вырезания из бумаги. Свои работы японец создает с помощью канцелярского ножа. При этом он работает в технике зентангл, то есть не имеет никакого предварительного эскиза работы, а «рисует ножом» по бумаге просто так, как подсказывает ему полет фантазии. Секретом своего успеха мастер называет особое чувство ритма, которое помогает создавать новые шедевры.
Бови Ли (Bovey Lee)
Художница Бови Ли родилась в Гонконге, а теперь живет и работает в Питтсбурге, США. Она создает удивительно детальные иллюстрации из китайской рисовой бумаги и шелка, почти невесомые работы, полные фантастических сюжетов. Создавая свои работы, художница сначала переводит выполненные вручную изображения в электронный вид, затем распечатывает их и только потом приступает к долгой и кропотливой работе с помощью ножа и острых лезвий.