Скачать
Пятница, 06.12.2019
Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем
Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем
Пожар в Одессе: полиция устанавливает личность погибшей
Пожар в Одессе: полиция устанавливает личность погибшей
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Люневильская вышивка: основы техники для начинающих (Фото)

Смотрите фото (9)
Люневильская вышивка: основы техники для начинающих (Фото)
01:27 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Новости культуры:Оказывается, в люневильской вышивке не пайетки или бисер пришиваются, а нитка, на которую их предварительно нанизывают.

  • 1

    Вышивка ведется одновременно двумя руками, поэтому ткань для нее обязательно предварительно натягивается на специальные гобеленовые рамы или заправляется в пяльцы на подставке, чтобы освободить обе руки мастерицы для вышивки.

  • 2

    Вышивание производиться от катушки (нить не обрезается до окончания работы с нитью), что позволяет экономить ценные нити.

  • 3

    А сам процесс вышивки не похож, например, на вышивку гладью или крестиком, поскольку вышивку делают на изнанке полотна, лицевую сторону можно увидеть только в том случае, если ткань, на которой делается вышивка прозрачная.

  • 4

    Рабочая поверхность будет состоять сплошь из тамбурных стежков.

  • 5

    Вышивка с использованием крючка позволяет выполнять разнообразные работы с заполнением довольно больших площадей. Она издавна применялась для украшения одежды, изготовления домашнего текстиля, ковров, рушников и постельного белья у многих народов мира.

    Принцип действия — тамбурная вышивка, в которой шов похож на косичку.

  • 6

    Широко используется для вышивки от кутюр, поскольку предоставляет поистине широкие возможности и высокую (сравнительно с ручной вышивкой иглой) скорость работы.

    Куда можно разместить вышитый люневильским крючком узор? И мы подобрали для вас разные варианты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Вышивка, Исскуство, Люневильская вышивка, Техники Люневильской вышивки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
02 Пристайко покинет Украину в середине февраля
03 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 Рекомендация от мастера: Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Железная Лиля&quot; получила &quot;Тюльпан прав человека&quot;
"Железная Лиля" получила "Тюльпан прав человека"
&quot;Нормандский саммит&quot;: Зеленский позвонил Макрону
"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону
Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление
Яценюк сделал неоднозначное заявление
&quot;Звездные войны 9&quot;: режиссер обещает &quot;привести фанатов в бешенство&quot;
"Звездные войны 9": режиссер обещает "привести фанатов в бешенство"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь