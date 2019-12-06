Люневильская вышивка: основы техники для начинающих (Фото)

Вышивка ведется одновременно двумя руками, поэтому ткань для нее обязательно предварительно натягивается на специальные гобеленовые рамы или заправляется в пяльцы на подставке, чтобы освободить обе руки мастерицы для вышивки.

Вышивание производиться от катушки (нить не обрезается до окончания работы с нитью), что позволяет экономить ценные нити.

А сам процесс вышивки не похож, например, на вышивку гладью или крестиком, поскольку вышивку делают на изнанке полотна, лицевую сторону можно увидеть только в том случае, если ткань, на которой делается вышивка прозрачная.

Рабочая поверхность будет состоять сплошь из тамбурных стежков.

5

Вышивка с использованием крючка позволяет выполнять разнообразные работы с заполнением довольно больших площадей. Она издавна применялась для украшения одежды, изготовления домашнего текстиля, ковров, рушников и постельного белья у многих народов мира.

Принцип действия — тамбурная вышивка, в которой шов похож на косичку.