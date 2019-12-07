Мороз превращает автомобили в настоящие произведения искусства (Фото)

И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты.
Мороз поработал над символом Jaguar.
Здесь побывал ледяной паук.
Машина стала похожа на чудо в перьях.
Даже из слякоти мороз умеет делать красоту.
Словно рыбьи чешуйки.
Такую красоту можно снять только морозным утром, сидя за рулем и отогревая машину.
Антенна внедорожника тоже превратилась в художественное произведение.
Застывший ветер.
Снег самостоятельно свернулся в рулон на лобовом стекле.
Ледяные пузыри на капоте.
Изумительной красоты узоры сойдут вместо аэрографии.
Мороз не останавливается на одном варианте дизайна. В зависимости от температуры, ветра и влажности появляются те или иные узоры.