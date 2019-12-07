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Мороз превращает автомобили в настоящие произведения искусства (Фото)

Смотрите фото (15)
Мороз превращает автомобили в настоящие произведения искусства (Фото)
02:15 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Несмотря на неприятный холод, зима дарит нам свое искусство.

  • 1

    И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты.

     

    Мороз поработал над символом Jaguar.

  • 2

     Машина уехала, лед остался.

  • 3

    Здесь побывал ледяной паук.

  • 4

    Машина стала похожа на чудо в перьях.

  • 5

     Кому-то сегодня точно придется ехать на автобусе.

  • 6

    Даже из слякоти мороз умеет делать красоту.

  • 7

    Словно рыбьи чешуйки.

  • 8

     

    Такую красоту можно снять только морозным утром, сидя за рулем и отогревая машину.

  • 9

    Антенна внедорожника тоже превратилась в художественное произведение.

  • 10

    Застывший ветер.

  • 11

    Снег самостоятельно свернулся в рулон на лобовом стекле.

  • 12

    Ледяные пузыри на капоте.

  • 13

    Изумительной красоты узоры сойдут вместо аэрографии.

  • 14

    Мороз не останавливается на одном варианте дизайна. В зависимости от температуры, ветра и влажности появляются те или иные узоры. 

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Снег, Мороз, Зима, Искусство, Мороз на машинах.
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