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Фантастические фото аквариумов, напоминающие подводные пейзажи

Смотрите фото (11)
Фантастические фото аквариумов, напоминающие подводные пейзажи
17:02 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Эти пейзажи похожи на декорации к фильму в стиле фэнтези или восхитительный концепт-арт для какой-нибудь игры. Но на самом деле это "всего лишь" аквариумы.

  • 1

    Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов.

    В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.

    "Запах леса". Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.

  • 2

    "Бледный ветер". Такаюки Фукада, Япония, 2013 год. Золото Международного конкурса аквариумистики.

  • 3

    "Шепот елей". Серкан Сетинкол, Турция, 2013 год. 27-е место на конкурсе.

  • 4

    "Яркость!" Чоу Ваи Сунн, Гонконг, 2011 год. Бронза.

  • 5

    "Путь на небеса". Дмитрий Паршин, Россия.

  • 6

    "Дикий Запад". Степан Эрделич, Хорватия.

  • 7

    Георги Чаушев, Болгария, 2012 год. Топ-100 конкурса.

  • 8

    Франциско Ву, Испания, 2012 год. Топ-100 конкурса.

  • 9

    Лонг Тран Хоан, Вьетнам, 2012 год. Третье место на конкурсе.

  • 10

    "Паломничество". Синтаро Мацуи, Япония, 2013 год. Пятое место на конкурсе.

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Все по теме:

Исскуство, Красивые пейзажи, Аквариумистика, Аквариумы, Фото аквариумов, Международный конкурс по аквариумистике.
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