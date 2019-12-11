Фантастические фото аквариумов, напоминающие подводные пейзажи

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Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов.

В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.

"Запах леса". Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.