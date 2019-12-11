Фантастические фото аквариумов, напоминающие подводные пейзажи

Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов.
В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.
"Запах леса". Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.
"Бледный ветер". Такаюки Фукада, Япония, 2013 год. Золото Международного конкурса аквариумистики.
"Шепот елей". Серкан Сетинкол, Турция, 2013 год. 27-е место на конкурсе.
"Яркость!" Чоу Ваи Сунн, Гонконг, 2011 год. Бронза.
"Путь на небеса". Дмитрий Паршин, Россия.
"Дикий Запад". Степан Эрделич, Хорватия.
Георги Чаушев, Болгария, 2012 год. Топ-100 конкурса.
Франциско Ву, Испания, 2012 год. Топ-100 конкурса.
Лонг Тран Хоан, Вьетнам, 2012 год. Третье место на конкурсе.
"Паломничество". Синтаро Мацуи, Япония, 2013 год. Пятое место на конкурсе.