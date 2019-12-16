Вдохнуть новую жизнь старым вещам: потрясающие многослойные картины (Фото)

Талантливая художница Isobelle Ouzman живёт и работает в Сиэтле. Она создаёт удивительные многослойные композиции из старых выброшенных книг.
Isobelle Ouzman очень любит книги и никогда не вырежет какую-нибудь ценную книгу.
Каждая книга, которую она переделала, была найдена на свалке в Сиэтле, мусорном контейнере, комиссионном магазине или просто отдана ей.
Чтобы книги не промокли под дождём, не собирали пыль, художница даёт им вторую жизнь.
Для своих работ Isobelle использует профессиональные инструменты: X-Acto – нож для точных работ, ручку Micron с чернилами, которые не выцветают и не проступают сквозь бумагу, акварель и клей.
На создание одной композиции она тратит около двух месяцев, работая по несколько часов в день.
А вам понравилось творчество Isobelle Ouzman?