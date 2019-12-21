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Невероятно реалистичные микро-блюда талантливого мастера Аарон Шея (Фото)

Смотрите фото (14)
Невероятно реалистичные микро-блюда талантливого мастера Аарон Шея (Фото)
14:53 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Аарон Шей (Aaron Shay) — талантливейший израильский мастер, который достиг совершенства в технике "кулинарная миниатюра".

  • 1

    Его миниатюрные работы украшают кукольные домики, кроме того Аарон делает удивительно красивую бижутерию в виде реалистичных микро-блюд.

  • 2

    Несмотря на то, что все эти малюсенькие блюда сделаны из совершенно несъедобных материалов — полимерной глины, краски и клея- при просмотре поста у вас вполне возможно разыграется аппетит.

  • 3

    Аарон Шей живет и работает в Израиле. Сейчас ему 27 лет, и он работает в центре для взрослых и детей с ограниченными возможностями.

  • 4

    Как говорит сам Аарон, он всегда был творческим человеком, много экспериментировал с разными материалами.

  • 5

    В 2004 году открыл для себя возможности полимерной глины и сразу влюбился в этот удивительный материал.

  • 6

    До того, как Аарон начал делать миниатюрную еду, он переделал сотни бусин в технике миллифиори, однако многие другие мастера занимались этим, поэтому пришло время, когда он решил переключиться на что-то новое.

  • 7

    На создание кулинарной миниатюры его вдохновили старшие сестры, которые учили его искусству понимания того, что нравится женщинам.

  • 8

    С тех пор Аарон занимается лепкой миниатюрной еды для кукольных домиков и делает украшения с миниедой.

  • 9

    Свои работы Аарон продает на сетевом аукционе Etsy.

  • 10

    Вдохновения для лепки миниатюрной еды вокруг очень много. Шоу Д. Оливера, журналы, вырезки и кулинарные книги.

  • 11

    Кроме полимерной глины для работ Аарон использует краски, металлические детали, эпоксидную смолу и находится в постоянном поиске предметов, которые могут пригодится в работе.

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Искусство, Аарон Шей, Миниатюры, Aaron Shay, Миниатюрные работы.
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