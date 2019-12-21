Особенный проект: украинские писатели-классики украсили календарь на 2020 год

Креативный календарь, созданный командой проекта ЇS-Shop, имеет целью разрушить стереотипы вокруг украинской литературы и приблизить создателей слова к нам современных.
Среди 12 писателей - 6 женщин и 6 мужчин. Организаторы проекта пытались выдержать гендерный баланс, чтобы избежать стереотипа об отсутствии в украинской литературе женских имен, кроме Леси Украинки.
Каждая иллюстрация уникальная и особенная: январь — Василий Стус, февраль — Ольга Кобылянская, март Василий Симоненко, апрель — Леся Украинка, май — Валериян Пидмогильный, июнь — Олена Телига, июль — Евгений Плужник, август — Марко Вовчок, сентябрь — Майк Йохансен, октябрь — Олена Пчилка, ноябрь — Валериян Полищук, декабрь — Наталья Кобринская.
"Мы хотим, чтобы их видели, знали, говорили, слышали и читали, поэтому собственно на каждой иллюстрации есть цитата писателя/писательницы. А вдруг кто-то прочтет и не сможет остановиться", — говорят организаторы проекта.