Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

"Шрам Вифлеема": Бэнкси создал новую рождественскую инсталляцию (Фото)

"Шрам Вифлеема": Бэнкси создал новую рождественскую инсталляцию (Фото)
21:39 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Британский художник изобразил рисунок в своем отеле Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан на границе с Израилем.

На граффити под названием "Шрам Вифлеема" изображено рождение маленького Иисуса. Святое семейство расположилось перед стеной из бетонных блоков. Персонажи "подсвечиваются" через дыру, которая возникла якобы от взрыва. Дыра по форме напоминает рождественскую звезду.

На стене также содержатся надписи на английском языке "Love" (любовь) и французском - "Paix" (мир).

Работа установлена в отеле Walled-Off, который Бэнкси открыл в марте. Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильскую разъединительную стену, построенную для защиты от возможных атак из Палестины. У самих палестинцев эта стена считается символом угнетения и расизма.

"Это вертеп... Бэнкси имеет собственный вклад в Рождество", - сказал менеджер отеля Виссам Сальсаа.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

. . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel

Публикация от Banksy (@banksy)

По его словам, "это прекрасный способ рассказать историю Вифлеема - рождественскую историю, по-другому - заставить людей больше думать" о том, как живут палестинцы в Вифлееме.

"Бэнкси пытается быть голосом для тех, кто не может говорить", - добавил Сальсаа.

Бездомный Санта: загадочный Бэнкси нарисовал новое рождественское граффити

Израильская разъединительная стена, также называется Стеной безопасности - это фортификационное сооружение, которое Израиль строит вокруг палестинских территорий Западного берега реки Иордан. Стена, которая предполагалась как защита от террористических актов палестинцев, построена преимущественно на палестинских территориях. Строительство стены является объектом критики, как со стороны палестинцев, которые называют это сооружение "Стеной апартеида", так и со стороны некоторых международных организаций, которые указывают на нарушение прав человека, экспроприацию земель, неудобства для палестинцев и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вифлеем, Бэнкси, Walled Off Hotel, Рождественская инсталляция, Шрам Вифлеема.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь