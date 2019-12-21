"Шрам Вифлеема": Бэнкси создал новую рождественскую инсталляцию (Фото)

Новости культуры:Британский художник изобразил рисунок в своем отеле Walled Off Hotel в палестинском городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан на границе с Израилем.

На граффити под названием "Шрам Вифлеема" изображено рождение маленького Иисуса. Святое семейство расположилось перед стеной из бетонных блоков. Персонажи "подсвечиваются" через дыру, которая возникла якобы от взрыва. Дыра по форме напоминает рождественскую звезду.

На стене также содержатся надписи на английском языке "Love" (любовь) и французском - "Paix" (мир).

Работа установлена в отеле Walled-Off, который Бэнкси открыл в марте. Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильскую разъединительную стену, построенную для защиты от возможных атак из Палестины. У самих палестинцев эта стена считается символом угнетения и расизма.

"Это вертеп... Бэнкси имеет собственный вклад в Рождество", - сказал менеджер отеля Виссам Сальсаа.

По его словам, "это прекрасный способ рассказать историю Вифлеема - рождественскую историю, по-другому - заставить людей больше думать" о том, как живут палестинцы в Вифлееме.

"Бэнкси пытается быть голосом для тех, кто не может говорить", - добавил Сальсаа.

Израильская разъединительная стена, также называется Стеной безопасности - это фортификационное сооружение, которое Израиль строит вокруг палестинских территорий Западного берега реки Иордан. Стена, которая предполагалась как защита от террористических актов палестинцев, построена преимущественно на палестинских территориях. Строительство стены является объектом критики, как со стороны палестинцев, которые называют это сооружение "Стеной апартеида", так и со стороны некоторых международных организаций, которые указывают на нарушение прав человека, экспроприацию земель, неудобства для палестинцев и т.п.