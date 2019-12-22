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Реалистичность впечатляет: куклы, достойны вашего внимания (Фото)

Смотрите фото (16)
Реалистичность впечатляет: куклы, достойны вашего внимания (Фото)
09:09 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Художник создает настолько реалистичных кукол, что аж мурашки по коже.

  • 1

    Михаил Зайков относится к людям, которых природа щедро одарила талантом. Достаточно взглянуть на кукол, которых он создает. Их лица настолько реалистичны, что они кажутся живыми.

  • 2

    Зайков окончил Кубанский государственный университет в Краснодаре в 2009 году. В период с 2010 по 2013 год работал в театре кукол. Стал известен после своей выставки в Москве в 2013 году. Для своих шарнирных кукол художник использует полимерную глину, глаза, сделанные вручную в Германии, и французский мохер для волос. Костюмы для 70-сантиметровых кукол шьет модельер Ирина Куземина.

  • 3

    Кукольник Михаил Зайков рассказывает о своей работе: "Создание куклы начинается с поиска образа. А ищу я его в старинных фотографиях дореволюционного периода. По крайней мере, на данном этапе своей деятельности".

  • 4

    "Это, как правило, европейские девочки 13-16 лет эпохи конца XIX — начала XX века. То есть ретро. Стараюсь делать их максимально реалистичными и эмоциональными. Передать особенности характера и индивидуальность".

  • 5

    "С костюмами мне помогает единомышленница Ирина Куземина. Она выступает в роли модельера для кукол и воспроизводит настоящую винтажную одежду именно того периода из старинных тканей и антикварных французских кружев".

  • 6

    В работе используются специальные кукольные материалы — полимерные и самозатвердевающие глины Fimo, Cernit и LaDoll, которые в готовом виде выглядят как фарфор. Но, в отличие от него, при падении не бьются.

  • 7

    Глаза кукол создаются на заказ немецкими стеклодувами Lauschaer Glasaugen.

  • 8

    Парики изготовляются из французского мохера высочайшего качества или шерсти ламы, имитирующих натуральные волосы.

  • 9

    Последние мои работы оцениваются в районе 70-80 тысяч рублей, в галереях они стоят чуть дороже. Почему такая цена? Потому что при изготовлении куклы используются дорогие материалы и сама работа очень трудоемкая.

  • 10

    В конструкции шарнирной куклы 13 суставов, что делает ее подвижной, позволяя принимать абсолютно любые позы. Помимо этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена.

  • 11

    В процессе работы между художником и куклой происходит диалог, в ходе которого кукла подчас сама «диктует», какой именно она хочет быть.

  • 12

    В итоге то, что получается на выходе, порой оказывается совсем иным, нежели первоначально задуманный персонаж.

  • 13

    "Это и есть один из самых интересных моментов, который присущ работе именно художника-кукольника, — возможность одушевлять материю, создавать образ, который затем начинает жить самостоятельной жизнью. То есть каждая кукла со своим характером и капризами".

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Творчество, Куклы, Кукла, Михаил Зайков.
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