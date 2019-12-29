На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)

1 Эрик Йоханссон (Erik Johansson) — молодой фотограф и художник из Швеции, который с помощью фотоаппарата и графических редакторов создает неповторимые образы и невероятные сюжеты.

2 Эрик Йоханссон достаточно молод, но у него уже присутствует свой стиль.

3 Он стирает грань между реальностью и фантазией, тем самым делая свои работы уникальными.

4 Эрик работает в основном над собственными проектами, но не отказывается и от коммерческих.

5 На своем сайте Эрик пишет: "Фотография для меня — это только возможность собрать материал для реализации идей моего воображения.

6 Я в восторге от вещей, которые окружают меня в повседневной жизни, и от их характеристик.

7 Каждый новый проект — это новый поединок, и моя цель — выполнить его как можно реалистичнее".

8 Эрик любит экспериментировать. Он часто создает автопортреты в абсолютно фантастической обстановке.

9 Приглядитесь внимательно: худощавый блондин, который присутствует на нескольких фотографиях, — это сам автор.

10 Работы мастера сложно назвать фотографиями — это скорее картины, созданные на основе простых на первый взгляд фоторабот.

11 "Картины" Эрика обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.