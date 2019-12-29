Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
НБУ меняет тарифы на перевод средств в СЭП
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Суперфинал "Х-Фактора": Джамала оказалась в центре внимания (Фото)
Суперфинал "Х-Фактора": Джамала оказалась в центре внимания (Фото)

На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)

Смотрите фото (14)
На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
01:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Представляем вашему вниманию подборку из 13 наиболее впечатляющих работ Эрика Йоханссона.

  • 1

    Эрик Йоханссон (Erik Johansson) — молодой фотограф и художник из Швеции, который с помощью фотоаппарата и графических редакторов создает неповторимые образы и невероятные сюжеты.

  • 2

    Эрик Йоханссон достаточно молод, но у него уже присутствует свой стиль.

  • 3

    Он стирает грань между реальностью и фантазией, тем самым делая свои работы уникальными.

  • 4

    Эрик работает в основном над собственными проектами, но не отказывается и от коммерческих.

  • 5

    На своем сайте Эрик пишет: "Фотография для меня — это только возможность собрать материал для реализации идей моего воображения.

  • 6

    Я в восторге от вещей, которые окружают меня в повседневной жизни, и от их характеристик.

  • 7

    Каждый новый проект — это новый поединок, и моя цель — выполнить его как можно реалистичнее".

  • 8

    Эрик любит экспериментировать. Он часто создает автопортреты в абсолютно фантастической обстановке.

  • 9

    Приглядитесь внимательно: худощавый блондин, который присутствует на нескольких фотографиях, — это сам автор.

  • 10

    Работы мастера сложно назвать фотографиями — это скорее картины, созданные на основе простых на первый взгляд фоторабот.

  • 11

    "Картины" Эрика обладают высокой детализацией, и поэтому их можно рассматривать бесконечно долго, постепенно обнаруживая все новые детали.

  • 12

    Своими источниками вдохновения Йоханссон считает Сальвадора Дали и Рене Магритта. Но в его работах гораздо более заметно влияние Мориса Эшера и Роба Гонсалеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Швеция, Фотография, Творчество, Эрик Йоханссон, Искусство фотографии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
02 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
03 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
04 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
05 Зоркий глаз: ученые исследовали скорость зрения соколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится
ГПУ: следствие по экс-беркутовцам продолжится
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей
В США потерпел крушение легкомоторный самолет: пять человек погибли
В США потерпел крушение легкомоторный самолет
Диета от прыщей: ТОП-5 продуктов для идеальной кожи
Диета от прыщей: ТОП-5 продуктов для идеальной кожи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь