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Пятница, 03.01.2020
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Как по нотам: удивительные реалистичные рисунки Урсулы Даути (Фото)
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Как по нотам: удивительные реалистичные рисунки Урсулы Даути (Фото)

Урсула Даути ─ художник-самоучка из Австрии, которая с помощью цветных карандашей создаёт реалистичные рисунки. Она начала рисовать ещё школьницей, но настоящий успех к ней пришёл тогда, когда она начала публиковать свои работы в Instagram,
bugaga.ru
Фото: instagram
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Ноты, Рисунки, Реалистичные рисунки, Урсула Даути, Рисунки на нотах.
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