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Как по нотам: удивительные реалистичные рисунки Урсулы Даути (Фото)
Урсула Даути ─ художник-самоучка из Австрии, которая с помощью цветных карандашей создаёт реалистичные рисунки. Она начала рисовать ещё школьницей, но настоящий успех к ней пришёл тогда, когда она начала публиковать свои работы в Instagram,
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