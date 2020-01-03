Как по нотам: удивительные реалистичные рисунки Урсулы Даути (Фото)

Урсула Даути ─ художник-самоучка из Австрии, которая с помощью цветных карандашей создаёт реалистичные рисунки. Она начала рисовать ещё школьницей, но настоящий успех к ней пришёл тогда, когда она начала публиковать свои работы в Instagram,