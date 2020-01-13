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Теплые фотоснимки сестренок-альбиносок из Казахстана растопят ваше сердце (Фото)

Смотрите фото (14)
Теплые фотоснимки сестренок-альбиносок из Казахстана растопят ваше сердце (Фото)
01:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:В модельном бизнесе давно отошли от "стандартов красоты" — на подиумах и на обложках журналов все чаще можно увидеть необычных людей с уникальной внешностью.

  • 1

    К примеру, раньше мы рассказывали о модели с большим родимым пятном на лице и модели-трансгендере, которая когда-то была парнем, а стала «ангелом» Victoria’s Secret.

  • 2

    В этом материале вы увидите фотографии удивительных девочек из Казахстана, чья внешность выглядит настолько непривычно и неестественно, что их часто путают с куклами.

  • 3

    Асель и Камила Калагановы родились в обычной казахской семье с разницей в 12 лет, но в обоих случаях появление детей на свет вызвало множество вопросов. Дело в том, что и младшая, и старшая сестра родились альбиносами, что довольно редкое для Казахстана явление. С самых пеленок на них с любопытством смотрели соседи и знакомые, а сейчас с таким же любопытством 14-летнюю Асель рассматривают ученики в школе.

  • 4

    Однако генетическая аномалия принесла девочкам удачу: ими быстро заинтересовались местные модельные агентства.

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    Нужно отметить, что Асель начали приглашать на съемки, когда ей было всего 10 лет, а появление на свет ее сестры-альбиноса только подстегнуло интерес к этой семье.

  • 6

    Сейчас Камиле всего два года, но на ее счету уже несколько профессиональных съемок и куча поклонников.

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    Асель тоже невероятно популярна. На страничку девочки в Instagram подписаны около 30 тысяч пользователей.

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    Мама девочек, 38-летняя Айман Саркитова, рассказывает, что была в шоке, когда впервые увидела свою старшую дочь в роддоме. Не в меньшем шоке были и врачи — детей-альбиносов здесь раньше никто не видел.

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    В семье Саркитовых едва не разгорелся скандал — некоторые родственники начали думать, что отцом девушки является посторонний мужчина другой национальности. Но к счастью, вскоре выяснилось, что у них в роду были альбиносы и детям Айман передались их гены.

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    Среди других недостатков этой аномалии можно отметить то, что девочки с трудом переносят солнечный свет. Перед каждым выходом на улицу им нужно мазаться солнцезащитным кремом, брать с собой зонт или надевать одежду с длинными руками. Поэтому девочки предпочитают гулять по вечерам.

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    Также из-за альбинизма у Асель и Камилы наблюдаются некоторые проблемы со здоровьем — у обоих сестер слабое зрение.

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    В остальном, по словам мамы юных моделей, они ничем не отличаются от обычных детей. Ей есть с чем сравнивать, ведь у девочек есть еще и брат Алдияр, имеющий типично казахскую внешность. В планах семьи перебраться из Актау в Нурсултан.

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Искусство, Фото, Фотограф, Модели, Сестры-альбиносы.
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