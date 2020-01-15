От обычных часов до популярных закусок: удивительные скульптуры из картона

Картон используют для разных целей, и не всегда в качестве ящиков для хранения. Многие творческие люди рассматривают его как основной материал для своего самовыражения, и одним из таких людей является японская художница Монами Оно. Она делится своими произведениями искусства на страничке в Instagram, и за её творчеством следит уже более 13 тысяч подписчиков.