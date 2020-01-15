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Среда, 15.01.2020
От обычных часов до популярных закусок: удивительные скульптуры из картона
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От обычных часов до популярных закусок: удивительные скульптуры из картона

Картон используют для разных целей, и не всегда в качестве ящиков для хранения. Многие творческие люди рассматривают его как основной материал для своего самовыражения, и одним из таких людей является японская художница Монами Оно. Она делится своими произведениями искусства на страничке в Instagram, и за её творчеством следит уже более 13 тысяч подписчиков.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Скульптуры, Скульптуры из картона, Монами Оно.
18:02 Сегодня Телеграф
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