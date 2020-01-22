Крутые портреты знаменитостей из джинсовой ткани (Фото)

Работы Иэна состоят из склеенных лоскутков денима разных оттенков, и порой художник отбеливает их, что делает его произведения более реалистичными и меланхоличными.

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"Это просто его способ видения мира, его краски, его выбор материла в этом современном мире, со всеми его символами и дуализмом. Это предмет одежды, который объединяет людей по всему миру", — сказано о любви художника к джинсовой ткани на его сайте.