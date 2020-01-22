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Крутые портреты знаменитостей из джинсовой ткани (Фото)

Смотрите фото (7)
Крутые портреты знаменитостей из джинсовой ткани (Фото)
23:45 Ср, 22 Январь 2020 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Оказывается, из старых джинсовых вещей можно творить настоящее искусство.

  • 1

    Иан Берри (Ian Berry) — один из самых известных художников, владеющих этим ремеслом.

  • 2

    Британский мастер создает монохромные портреты, городские пейзажи и другие уникальные работы, используя ненужный деним.

  • 3

  • 4

    Работы Иэна состоят из склеенных лоскутков денима разных оттенков, и порой художник отбеливает их, что делает его произведения более реалистичными и меланхоличными.

  • 5

  • 6

    "Это просто его способ видения мира, его краски, его выбор материла в этом современном мире, со всеми его символами и дуализмом. Это предмет одежды, который объединяет людей по всему миру", — сказано о любви художника к джинсовой ткани на его сайте.

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Знаменитости, Картины, Искусство, Ian Berry, Иан Берри, Джинс, Джинсовые вещи.
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