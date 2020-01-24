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Подборка фантастических гигантских кругов, которые появились в разных уголках планеты совсем недавно (Фото)

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Подборка фантастических гигантских кругов, которые появились в разных уголках планеты совсем недавно (Фото)
02:59 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com udivitelnoe.temaretik.com

Новости культуры:Круги на полях – одно из самых спорных и обсуждаемых явлений в современном мире.

  • 1

    Версии их появления выдвигаются диаметрально противоположные, а порой просто невероятные. Кто-то утверждает, что невероятные гигантские рисунки на полях – это попытки инопланетян достучаться до человечества, тогда как другие уверены, что рисунки на полях появляются в результате некого природного явления, а третьи уверены, что круги и прочие геометрические фигуры появляются стараниями фермеров.

    Фиджет-спиннер

    Англия

    Этот недавно появившийся круг на поле в Англии, по-видимому, предполагает, что даже инопланетяне не могут избежать последнего повального увлечения всей планеты, поскольку круг поразительно похож на спиннер. Хотя это не точное изображение популярной детской игрушки, сходства было достаточно, чтобы эксперт по кругам на полях Мэтью Уильямс заявил, что это «крупнейший в мире спиннер».

  • 2

    Логотип Принца

    США

    После смерти Принса в 2016 году бывший фермер Джин Хансен из Эджли (Северная Дакота, США) решил отдать дань уважения любимому артисту, создав на своем поле гигантский символ, который ранее использовал певец. Когда 75-летний фермер закончил рисунок на поле, он пролетел над ним на самолете, чтобы сфотографировать свое творение.

  • 3

    Гигантский клитор

    Франция

    Это звучит немного как странно, но на поле недалеко от деревни Монферье-сюр-Лез во Франции в 2016 году появился 120-метровый... клитор. Сделали этот огромный рисунок на поле два сексолога, Мари-Ноэль Лануит и Жан-Клода Пикард, в знак протеста против табу на изображение женских частей тела в общественных местах и даже в учебниках.

  • 4

    Логотип Mothership Glass

    Англия

    Потрясающее круглое изображение диаметром 100 метров содержит имеет 20 различных символов, которые напоминают астрологические знаки, расположенные вокруг центральной мандалы. Можно это было увидеть на поле между Уилтширом и Дорсетом. Круг появился всего за одну ночь на пшеничном поле, причем не было найдено никаких следов или доказательств того, что оно было сделано людьми. Некоторые наблюдатели провели сравнение с эмблемой американской компании Mothership Glass, которая известна тем, что создает причудливые бонги. Символы, использованные по краям круга, были замечены в дизайне, размещенном на веб-сайте фирмы в Вашингтоне.

  • 5

    Куб Метатрона

    Англия

    122-метровый круг был обнаружен 18 июля 2017 года на пшеничном поле около Клей Хилла в Великобритании. Он описывается как вариация куба Метатрона, одной из сакральных геометрических фигур. Метатрон - это имя ангела из еврейской Агадды. Куб Метатрона представляет собой набор из 6 кругов, помещенных в шестиугольник вокруг центрального седьмого круга, причем еще шесть кругов простираются от внутренних шести, а в общей сложности их 13.

  • 6

    Вирус Эбола

    Италия

    В 2014 году правительства различных стран предпринимали меры по защите своих граждан от распространения смертоносного вируса Эбола. Неудивительно, что итальянский художник Дарио Гамбарин из Вероны выкосил 37 000 квадратных метров поля в Кастаньяро, создав 200-метровый образ структуры вируса, сопровождаемый словами «EBOLA VIRUS». Хотя этот круг на полях имел некоторые художественные достоинства, его целью являлось «повышение осведомленности», как заявил сам художник.

  • 7

    Иисус Христос

    Англия

    Круги на полях вокруг Дорсета вызвали мысли о том, что что-то могло привлечь инопланетных посетителей. Это изображение появилось на поле вблизи Серн-Эббас. 35-летний Шаз Хупер с помощью дрона сделал аэрофотоснимки поразительного рисунка, который неизвестно кто создал. Многие считают, что он напоминает религиозный символ Иисуса Христа.

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Круги, Искусство, Рисунки, Поля, Круги на полях, Рисунки на полях.
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