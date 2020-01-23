Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога

Новости культуры:Экспертиза длилась около шести лет.

Странный автопортрет задумчивого Ван Гога, который в течение десятков лет подвергали сомнениям, наконец признали подлинным.

Как сообщает The Guardian, тщательные исследования, проведенные Музеем Ван Гога в Амстердаме, показали, что художник выполнил необычный автопортрет, когда страдал психозом. Картина написана поздним летом 1889 года в больнице для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс.

Музей в Осло купил картину в 1910 году. А в 1970-ом возникли сомнения в ее подлинности – история происхождения картины была неизвестной, а стиль и цвета показались нетипичными для Ван Гога. В 2014 году музей в Осло попросил экспертов нидерландского Музея Ван Гога провести полную экспертизу произведения искусства.

"На основе стиля, техники, материала, происхождения и особой иконографии исследователи теперь могут подтвердить, что сомнения были неоправданными", – отметили в амстердамском музее.

Это единственная известная работа, написанная художником в то время, когда он страдал от психоза. В Сен-Реми ван Гог написал еще два известных автопортрета, которые находятся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне и в Музее д'Орсе в Париже. Их художник создал несколькими неделями позже – когда уже оправился от психического заболевания.