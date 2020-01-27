Земля льда и полярных сияний: Норвегия глазами Ханса Гуннара Аслаксена (Фото)

1 Счастливый муж и отец двоих детей, Ханс работает графическим дизайнером, а в свободное время увлекается пейзажной фотографией.

2 По словам Ханса, по натуре он интроверт, поэтому ему всегда нравилось проводить время на природе — походы, кэмпинг, рыбалка. А четыре года назад он решил купить себе Fujifilm XT-10, чтобы оставить память о своих поездках.

3 Прошло совсем немного времени, и вот Ханс уже часами сидел на YouTube, пытаясь освоить ручные настройки фотоаппарата и изучая канал знаменитого фотографа и YouTube-блогера Томаса Хитона.

4 Уже после поездки на норвежский водопад Фёрингсфоссен Ханс больше не разлучался с фотоаппаратом.

5 Благодаря своему образованию графического дизайнера, а именно знаниям основ композиции и теории цвета, Аслаксен удачно справляется с цветовой составляющей фотографии.

6 "Я стараюсь максимально упростить изображения по цвету, так как я убежден, что в пейзажной фотографии работает принцип "меньше — значит больше". Часто я „нацеливаюсь“ на два основных цвета. Также мне нравится делать сплит-тонирование: тени оставляю холодными, а более яркие детали — теплыми. И обязательно настраиваю соседствующие цвета, чтобы они соответствовали доминирующим и не отвлекали зрителя", — делится своими секретами Ханс.

7 Чтобы улучшить снимки, Ханс постоянно занимается анализом своих работ и пытается учиться на собственных ошибках.