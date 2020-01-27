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Земля льда и полярных сияний: Норвегия глазами Ханса Гуннара Аслаксена (Фото)

Смотрите фото (9)
Земля льда и полярных сияний: Норвегия глазами Ханса Гуннара Аслаксена (Фото)
09:32 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Ханс Гуннар Аслаксен (Hans Gunnar Aslaksen) - 49-летний пейзажный фотограф из небольшого города Лаврик на южном побережье Норвегии.

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    Счастливый муж и отец двоих детей, Ханс работает графическим дизайнером, а в свободное время увлекается пейзажной фотографией.

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    По словам Ханса, по натуре он интроверт, поэтому ему всегда нравилось проводить время на природе — походы, кэмпинг, рыбалка. А четыре года назад он решил купить себе Fujifilm XT-10, чтобы оставить память о своих поездках.

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    Прошло совсем немного времени, и вот Ханс уже часами сидел на YouTube, пытаясь освоить ручные настройки фотоаппарата и изучая канал знаменитого фотографа и YouTube-блогера Томаса Хитона.

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    Уже после поездки на норвежский водопад Фёрингсфоссен Ханс больше не разлучался с фотоаппаратом.

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    Благодаря своему образованию графического дизайнера, а именно знаниям основ композиции и теории цвета, Аслаксен удачно справляется с цветовой составляющей фотографии.

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    "Я стараюсь максимально упростить изображения по цвету, так как я убежден, что в пейзажной фотографии работает принцип "меньше — значит больше". Часто я „нацеливаюсь“ на два основных цвета. Также мне нравится делать сплит-тонирование: тени оставляю холодными, а более яркие детали — теплыми. И обязательно настраиваю соседствующие цвета, чтобы они соответствовали доминирующим и не отвлекали зрителя", — делится своими секретами Ханс.

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    Чтобы улучшить снимки, Ханс постоянно занимается анализом своих работ и пытается учиться на собственных ошибках.

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    Также фотограф всегда открыт к критике от коллег, поскольку это отличный способ посмотреть на свои работы со стороны: "Один из лучших способов улучшить свои фотографии — позволить другим фотографам оставлять отзывы о вашей работе. Желательно, чтобы этот кто-то был лучше вас, кто-то, кому вы доверяете, и кто-то, кто может дать вам конструктивный отзыв о том, что вам нужно улучшить".

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Искусство, Снимки, Пейзаж, Фотограф, Ханс Гуннар Аслаксен.
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