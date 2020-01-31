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В Киеве открылась уникальная арт-выставка

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В Киеве открылась уникальная арт-выставка
16:22 Сегодня Телеграф

Новости культуры:В Киеве открывается выставка-трилогия в экспериментальной технике #sloktya Евгения Лапченко.

31 января на Подоле в арт-пространстве Line M concept открывается выставка-трилогия известного украинского художника Евгения Лапченко. В экспозиции представлены три мужских портрета, выполненных в абсолютно разных жанрах, но объединенных экспериментальной авторской техникой художника #sloktya.

Выставка продлится до 6 февраля. Вход в арт-пространство по адресу Нижний Вал, 37 свободный.

Одна из представленных работ – портрет Конора МакГрегора, ирландского бойца ММА и автора самого быстрого нокаута в истории UFC. Художник создал картину во время самого короткого поединка МакГрегора против Дональда Серроне. Бой длился всего 40 секунд. Столько времени хватило ирландском бойцу, чтобы победить своего соперника, а художнику Евгению Лапченко, чтобы создать первую часть портрета Конора.

«Когда я рисовал этот портрет, я старался сделать его так же быстро, как проходил бой, но не ожидал, что он будет настолько коротким, – рассказывает художник. – Главный посыл моего стиля #sloktya – быстротечность времени и всех процессов в современном мире, а Макгрегор как раз один из тех героев века, который зарабатывает порядка 2 млн. долларов за секунду. То есть один его удар – это Grand $tyle!».

На выставке также можно увидеть портрет «Радужного человека». По словам художника, это картина-экшн, которая по-разному влияет на каждого, кто оказывается перед ней. Третья работа – портрет мальчика, похожего на Будду в детстве. На полотне сливаются разные орнаменты и цвета кожи, что транслирует месседж автора: «Все расы имеют одно лицо».

Выставка в Line M concept подготовит аудиторию к премьере документального фильма «Levgeniy», релиз которого скоро состоится в Непале, после чего кинокартину покажут и в Украине.

Евгений Лапченко – украинский концептуальный художник, который создает арт-объекты в авторской технике #sloktya. В своих работах художник использует не только академическую технику, а также применяет технологии дополненной реальности. О нем пишут западные издания, говорят известные критики, а всемирно известные бренды заказывают креативы. Лапченко создавал архитектурные решения и витрины для Sanahunt, Asthik, ресторанов «Монтекки и Капулетти», Китайский привет и других. Работы Евгения выставлялись в галереях Lavra и PinchukArtCentre.

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Выставка, Арт-выставка, Евгений Лапченко, Line M.
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