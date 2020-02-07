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Пятница, 07.02.2020
Удивительные рисунки на чеках как отдельный вид искусства (Фото)
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Удивительные рисунки на чеках как отдельный вид искусства (Фото)

Многие творческие люди, будь то писатели, поэты, музыканты или художники, носят с собой блокноты для того, чтобы делать наброски, если их посетит муза. А вот молодой итальянский художник Майкл Мочча рисует на чеках оплаты покупок. Используя карандаши или краски, он создает разнообразные образы, которые ему навевают колонки букв и цифр. В их хитросплетении с рисунками рождаются всевозможные сюжеты - от простых цветов до портретов и даже реплик известных картин.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Рисунки, Шедевры, Картинки, Чеки, Майкл Мочча.
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