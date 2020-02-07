Удивительные рисунки на чеках как отдельный вид искусства (Фото) Многие творческие люди, будь то писатели, поэты, музыканты или художники, носят с собой блокноты для того, чтобы делать наброски, если их посетит муза. А вот молодой итальянский художник Майкл Мочча рисует на чеках оплаты покупок. Используя карандаши или краски, он создает разнообразные образы, которые ему навевают колонки букв и цифр. В их хитросплетении с рисунками рождаются всевозможные сюжеты - от простых цветов до портретов и даже реплик известных картин.