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Прекрасный стеклянный шарик: как мыльные пузыри меняются на морозе (Фото)

Смотрите фото (11)
Прекрасный стеклянный шарик: как мыльные пузыри меняются на морозе (Фото)
12:23 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Посмотрите, как из обычных мыльных пузырей на морозе делают настоящие шедевры.

  • 1

    Удивительное зрелище — мыльные пузыри на сильном морозе.

  • 2

    Сложно поверить, что эти прекрасные прозрачные шары, покрытые радужными узорами, на самом деле сделаны изо льда.

  • 3

    Фотограф Анджела Келли (Angela Kelly) снимает мыльные пузыри в первые секунды после того, как их сковывает мороз.

  • 4

    Для съемки мыльных пузырей девушка использовала мыльные растворы собственного приготовления.

  • 5

    После того, как мыльный пузырь замерзает, получается аккуратная ледяная скульптурка, правильной округлой формы, покрытая легкой изморозью и замысловатыми узорами.

  • 6

    Келли фотографировала пузыри под открытым небом, у себя в саду, в штате Вашингтон, где совсем недавно ударили сильные морозы и мели метели.

  • 7

    Каждый раз мыльный пузырь на морозе формировал уникальные узоры и формы, которые очень поразили и саму Келли, и ее маленького сына.

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Мороз, Творчество, Мыльные пузыри, Анджела Келли, Искусство фотографии.
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