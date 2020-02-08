Прекрасный стеклянный шарик: как мыльные пузыри меняются на морозе (Фото)

1 Удивительное зрелище — мыльные пузыри на сильном морозе.

2 Сложно поверить, что эти прекрасные прозрачные шары, покрытые радужными узорами, на самом деле сделаны изо льда.

3 Фотограф Анджела Келли (Angela Kelly) снимает мыльные пузыри в первые секунды после того, как их сковывает мороз.

4 Для съемки мыльных пузырей девушка использовала мыльные растворы собственного приготовления.

5 После того, как мыльный пузырь замерзает, получается аккуратная ледяная скульптурка, правильной округлой формы, покрытая легкой изморозью и замысловатыми узорами.

6 Келли фотографировала пузыри под открытым небом, у себя в саду, в штате Вашингтон, где совсем недавно ударили сильные морозы и мели метели.

7 Каждый раз мыльный пузырь на морозе формировал уникальные узоры и формы, которые очень поразили и саму Келли, и ее маленького сына.

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