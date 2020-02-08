Прекрасный стеклянный шарик: как мыльные пузыри меняются на морозе (Фото)

Удивительное зрелище — мыльные пузыри на сильном морозе.
Сложно поверить, что эти прекрасные прозрачные шары, покрытые радужными узорами, на самом деле сделаны изо льда.
Фотограф Анджела Келли (Angela Kelly) снимает мыльные пузыри в первые секунды после того, как их сковывает мороз.
Для съемки мыльных пузырей девушка использовала мыльные растворы собственного приготовления.
После того, как мыльный пузырь замерзает, получается аккуратная ледяная скульптурка, правильной округлой формы, покрытая легкой изморозью и замысловатыми узорами.
Келли фотографировала пузыри под открытым небом, у себя в саду, в штате Вашингтон, где совсем недавно ударили сильные морозы и мели метели.
Каждый раз мыльный пузырь на морозе формировал уникальные узоры и формы, которые очень поразили и саму Келли, и ее маленького сына.