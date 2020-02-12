Реалистичные 3D-рисунки сингапурского художника Кенг Лай (Фото)

Сингапурский художник Кенг Лай создает балансирующие на грани с реальностью трехмерные произведения искусства, изображающие обитателей подводного мира. Рисунки выглядят настолько реалистично, что их легко можно принять за фотографии плавающих в небольших емкостях осьминогов, черепах, рыб и креветок.