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"Своя" картина: идеальная гармония картин и посетителей музея (Фото)
Австрийский фотограф Стефан Драшан (Stefan Draschan) любит ходить по музеям и фотографировать посетителей, идеально гармонирующих - будь то цвет волос, одежды, причёска или поза - картинам и экспонатам, которые рассматривают.
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