Картины в гифках и черный юмор: забавные творения польского художника (Фото) Кайетан Обарски вдыхает новую жизнь в старые и хорошо всем известные произведения искусства, делая уморительные гифки. Художник работает под псевдонимом Кижкиложки (Kiszkiloszki) и смешивает реальность картин с современным миром, добавляя изрядную щепотку черного юмора, чтобы по-новому взглянуть на шедевры классики. Досталось полотнам и Ван Гога, и Микеланджело, и Рене Магритта, и даже Леонардо да Винчи.