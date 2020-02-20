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Четверг, 20.02.2020
Картины в гифках и черный юмор: забавные творения польского художника (Фото)
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Картины в гифках и черный юмор: забавные творения польского художника (Фото)

Кайетан Обарски вдыхает новую жизнь в старые и хорошо всем известные произведения искусства, делая уморительные гифки. Художник работает под псевдонимом Кижкиложки (Kiszkiloszki) и смешивает реальность картин с современным миром, добавляя изрядную щепотку черного юмора, чтобы по-новому взглянуть на шедевры классики. Досталось полотнам и Ван Гога, и Микеланджело, и Рене Магритта, и даже Леонардо да Винчи.
bigpicture.ru
Фото: instagram
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Картины, Позитив, Гиф, Гифки, Кайетан Обарски, Kiszkiloszki.
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