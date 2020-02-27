Потрясающие снимки животных от немецкого фотографа Вольфа Адемейта (Фото)

1 Адемейт решил улучшить серию своих фотоснимков с животными, которую сделал когда-то в зоопарке.

2 Тогда он снимал черно белые портреты животных.

3 На этот раз, он решил добавить цвета, сделав фотографии еще более художественными.

4 Так Адемейт расширил свою коллекцию с портретами животных, создав невероятные детальные изображения, включив больше выразительных лиц, подчеркивая тонкие, физические детали.

5 Как и в его предыдущих работах, в этой серии фотограф фиксирует представителей животного мира, в том числе львов и слонов, бабуинов и стервятников.

6 Каждое пушистое, пернатое, и крылатое существо в коллекции снимков Адемейта имеет свою собственную индивидуальность.